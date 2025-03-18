Пенсионерам доплатят по 10 тыс. грн, но не всем: кто в списке

Получить финансовую помощь могут пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем.

Related video

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить единовременную финансовую помощь от местных властей на лечение и реабилитацию. Сумма выплат варьируется от 450 до 10 000 грн. Об этом сообщается на портале "Юристы.ua".

На портале один из пользователей обратился с вопросом о возможности частичного возмещения медицинских расходов. Он сообщил, что является пенсионером, инвалидом второй группы и имеет 41 год трудового стажа. По его словам, на хирургическую операцию он потратил более 100 тыс. грн.

"Я пенсионер, 66 лет, инвалид 2-й группы, трудовой стаж 41 год. В экстренном порядке попал в больницу, где через полчаса сделали операцию. Оплатил за операцию 108 тысяч гривен. Об этом есть официальные документы из клиники. Жена год, как потеряла работу из-за болезни, на пенсию пойдет в августе этого года. Имею ли я право хоть на частичное возмещение медицинских расходов…", — говорится в обращении.

Юристы разъяснили, что в соответствии с законом "О местном самоуправлении в Украине" граждане могут получить единовременную денежную помощь на лечение и реабилитацию. Ее предоставляют органы местного самоуправления, а сумма выплаты варьируется от 450 до 10 000 грн.

Оказание такой помощи может быть предусмотрено годовой программой поддержки отдельных категорий населения громады. В ней указываются перечень заболеваний и требования к материальному положению заявителей. Подать заявление на получение выплаты можно лично или через законного представителя, а также отправив документы заказным письмом.

Можно обратиться в ближайший орган соцзащиты, ЦПАУ, местную администрацию. Потребуют предоставления таких документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку из медучреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное лечение;

акт обследования материально-бытовых условий заявителя;

справку о доходах гражданина и членов его семьи;

справку о составе семьи;

номер банковского счета.

Соответствующая услуга является бесплатной. Срок предоставления — не более 30 календарных дней.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.