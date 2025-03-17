Цифры шокиурют: насколько отличаются минимальные пенсии в Украине и за границей

Самой близкой страной к Украине по уровню минимальной пенсии оказалась Венгрия.

Related video

В большинстве стран мира предусмотрен минимальный размер пенсии, который должен обеспечивать пожилым людям покрытие основных расходов. В Украине, однако, выжить, имея только минимальную пенсию, практически невозможно. Это связано с последствиями войны, устаревшей пенсионной системой и рядом других экономических факторов. Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

В разных странах мира существуют различные системы начисления пенсий и минимальной социальной помощи. Важно понимать, что размер пенсии не всегда отражает реальное благополучие, поскольку покупательная способность этих выплат может значительно различаться. Информация, представленная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер и не предполагает каких-либо выводов. На 2025 год минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну, что примерно эквивалентно 52 евро (курс может изменяться). Такие выплаты предоставляются гражданам без трудового стажа.

В других странах, помимо солидарной пенсионной системы, действующей в Украине, существуют также накопительная, профессиональная и добровольная пенсионные системы. Кроме государственной помощи, пожилые люди могут рассчитывать на выплаты от работодателей, страховых компаний, инвестиционных фондов и других источников. Одним из самых высоких уровней пенсий в Европе отличается Швейцария, где одинокий человек с необходимым трудовым стажем может получать не менее 1300 евро в месяц.

Минимальный размер пенсии в США может значительно варьироваться, так как она рассчитывается по сложной системе "кредитов" и зависит от уровня дохода, стажа и возраста выхода на пенсию. Представители некоторых профессий, таких как военные, пожарные и полицейские, могут выйти на пенсию досрочно. Если у человека минимальный стаж (11 лет) и низкий заработок, то ему назначается социальное пособие в размере 1093 доллара. Во Франции пожилые люди имеют более высокие гарантии — минимальная пенсия здесь составляет не менее 893 евро в год при наличии необходимого стажа.

Минимальная пенсия в Испании составляет около 1000 евро в год для одиноких лиц старше 65 лет и около 1300 евро для тех, у кого есть супруга или супруг на иждивении.

Минимальная пенсия в Нидерландах предоставляется правительством тем, кто проживает или работает в стране от 15 лет до достижения пенсионного возраста (67 лет). На данный момент такое пособие составляет примерно 1254 евро на одинокого человека.

В Германии действует сложная пенсионная система с несколькими видами начислений, которые комбинируются друг с другом. Какая минимальная пенсия в Германии — зависит от стажа и зарплаты, но в среднем социальная помощь составляет 520 евро.

Несколько меньше получают пенсионеры стран Балтии. К примеру, минимальная пенсия в Латвии составляет 166 евро, в Эстонии — 372 евро, в Литве — 246 евро.

Что насчет соседних стран? В Румынии социальное пособие пенсионерам без минимального стажа составляет 230 евро, минимальная пенсия в Польше — 425 евро, в Словении — 500 евро, в Молдове- 150 евро.

Самой близкой страной к Украине по уровню минимальной пенсии оказалась Венгрия — тут минимальное пособие составляет всего 71 евро.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.