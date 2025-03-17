Цифри шокують: наскільки відрізняються мінімальні пенсії в Україні та за кордоном

Найближчою країною до України за рівнем мінімальної пенсії виявилася Угорщина.

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У більшості країн світу передбачено мінімальний розмір пенсії, який має забезпечувати літнім людям покриття основних витрат. В Україні, однак, вижити, маючи лише мінімальну пенсію, практично неможливо. Це пов'язано з наслідками війни, застарілою пенсійною системою та низкою інших економічних чинників. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

У різних країнах світу існують різні системи нарахування пенсій та мінімальної соціальної допомоги. Важливо розуміти, що розмір пенсії не завжди відображає реальний добробут, оскільки купівельна спроможність цих виплат може значно відрізнятися. Інформація, представлена в цій статті, має виключно ознайомчий характер і не передбачає будь-яких висновків. На 2025 рік мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню, що приблизно еквівалентно 52 євро (курс може змінюватися). Такі виплати надаються громадянам без трудового стажу.

В інших країнах, крім солідарної пенсійної системи, що діє в Україні, існують також накопичувальна, професійна та добровільна пенсійні системи. Крім державної допомоги, літні люди можуть розраховувати на виплати від роботодавців, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших джерел. Одним із найвищих рівнів пенсій у Європі вирізняється Швейцарія, де самотня людина з необхідним трудовим стажем може отримувати щонайменше 1300 євро на місяць.

Мінімальний розмір пенсії в США може значно варіюватися, оскільки вона розраховується за складною системою "кредитів" і залежить від рівня доходу, стажу та віку виходу на пенсію. Представники деяких професій, таких як військові, пожежники та поліцейські, можуть вийти на пенсію достроково. Якщо в людини мінімальний стаж (11 років) і низький заробіток, то їй призначають соціальну допомогу в розмірі 1093 долари. У Франції літні люди мають вищі гарантії — мінімальна пенсія тут становить щонайменше 893 євро на рік за наявності необхідного стажу.

Мінімальна пенсія в Іспанії становить близько 1000 євро на рік для самотніх осіб, старших за 65 років, і близько 1300 євро для тих, у кого є дружина або чоловік на утриманні.

Мінімальна пенсія в Нідерландах надається урядом тим, хто проживає або працює в країні від 15 років до досягнення пенсійного віку (67 років). На даний момент така допомога становить приблизно 1254 євро на самотню людину.

У Німеччині діє складна пенсійна система з кількома видами нарахувань, які комбінуються один з одним. Яка мінімальна пенсія в Німеччині — залежить від стажу та зарплати, але в середньому соціальна допомога становить 520 євро.

Дещо менше отримують пенсіонери країн Балтії. Наприклад, мінімальна пенсія в Латвії становить 166 євро, в Естонії — 372 євро, у Литві — 246 євро.

Що щодо сусідніх країн? У Румунії соціальна допомога пенсіонерам без мінімального стажу становить 230 євро, мінімальна пенсія в Польщі — 425 євро, у Словенії — 500 євро, у Молдові — 150 євро.

Найближчою країною до України за рівнем мінімальної пенсії виявилася Угорщина — тут мінімальна допомога становить лише 71 євро.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.