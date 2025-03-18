Пенсіонерам доплатять по 10 тис. грн, але не всім: хто в списку

Отримати фінансову допомогу можуть пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям.

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Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати одноразову фінансову допомогу від місцевої влади на лікування та реабілітацію. Сума виплат варіюється від 450 до 10 000 грн. Про це повідомляється на порталі "Юристи.ua".

На порталі один із користувачів звернувся із запитанням щодо можливості часткового відшкодування медичних витрат. Він повідомив, що є пенсіонером, інвалідом другої групи та має 41 рік трудового стажу. За його словами, на хірургічну операцію він витратив понад 100 тис. грн.

"Я пенсіонер, 66 років, інвалід 2-ї групи, трудовий стаж 41 рік. В екстреному порядку потрапив до лікарні, де за пів години зробили операцію. Оплатив за операцію 108 тисяч гривень. Про це є офіційні документи з клініки. Дружина рік, як втратила роботу через хворобу, на пенсію піде в серпні цього року. Чи маю я право хоч на часткове відшкодування медичних витрат...", — йдеться у зверненні.

Юристи роз'яснили, що відповідно до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію. Її надають органи місцевого самоврядування, а сума виплати варіюється від 450 до 10 000 грн.

Надання такої допомоги може бути передбачено річною програмою підтримки окремих категорій населення громади. У ній зазначаються перелік захворювань і вимоги до матеріального становища заявників. Подати заяву на отримання виплати можна особисто або через законного представника, а також надіславши документи рекомендованим листом.

Можна звернутися до найближчого органу соцзахисту, ЦНАПу, місцевої адміністрації. Вимагатимуть надання таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку з медзакладу про необхідність лікування або реабілітації, або проведене лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

довідку про доходи громадянина та членів його сім'ї;

довідку про склад сім'ї;

номер банківського рахунку.

Відповідна послуга є безоплатною. Строк надання — не більше 30 календарних днів.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.