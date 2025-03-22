Українці можуть отримати допомогу в 40 тис. грн у березні: кому заплатять

Фінансова виплата виділяється на запуск або відновлення власного бізнесу.

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Жителі Сумської області можуть подати заявки на фінансову підтримку від Товариства Українського Червоного Хреста. У рамках програми передбачена виплата в розмірі 40 тисяч гривень. У 2025 році Сумська обласна організація Червоного Хреста продовжує допомагати найбільш вразливим категоріям населення регіону. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної організації.

Сума в 40 тисяч гривень призначена для старту або відновлення власного бізнесу. Цього року програма діятиме в Кролевецькій міській громаді Сумської області.

Фінансову допомогу буде спрямовано домогосподарствам із найбільшими вразливостями. Пріоритет в отриманні коштів віддадуть таким категоріям:

сім'ям, які опікуються особами похилого віку від 65 років, непрацездатними особами з інвалідністю першої та другої групи, а також неповнолітніми сиротами;

сім'ям із двома і більше дітьми до 18 років;

працездатним пенсіонерам та особам з інвалідністю;

безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості;

внутрішнім переселенцям, які стали власниками майна на території старостату і проживають за новою адресою не менше шести місяців;

одиноким батькам (мати або батько);

демобілізованим після 24 лютого 2022 року;

сім'ям із низьким фінансовим становищем.

Для реєстрації в "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, які постраждали від наслідків війни" необхідно заповнити онлайн-анкету в старостинських округах, з можливим розширенням на найближчі старостати:

Обтовський;

Реутинський;

Грузчанський.

Терміни подання документів:

подання анкет — до 5 квітня 2025 року;

подання планів і пакета документів — до 5 травня 2025 року.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.