Українцям виплатять 100 тис. грн: хто отримає фінансову допомогу
Програма допомоги підійде для переселенців, які хочуть втілити свої бізнес-ідеї.
Жителів України запрошують взяти участь у конкурсі бізнес-ідей. Переможці отримають фінансування для втілення своїх стартапів. Про це йдеться в повідомленні організаторів.
Програма підтримки стартапів пройде на території Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до рішення виконавчого комітету місцевої міської ради №301. У межах проєкту зможуть брати участь:
- дієздатні громадяни України, зокрема переселенці;
- фізособи-підприємці (приватні малі та середні підприємства), зареєстровані в Кременчуцькій міській територіальній громаді.
Призовий фонд конкурсу становить 100 тис. грн. Для участі необхідно виконати кілька кроків:
- заповнивши заявку на участь у конкурсі;
- підготувавши до показу свою бізнес-ідею/стартап;
- презентувавши стартап у форматі PowerPoint.
Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Кінцевий термін подання документів — 25 квітня 2025 року.
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