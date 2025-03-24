Українцям виплатять 100 тис. грн: хто отримає фінансову допомогу

Програма допомоги підійде для переселенців, які хочуть втілити свої бізнес-ідеї.

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Жителів України запрошують взяти участь у конкурсі бізнес-ідей. Переможці отримають фінансування для втілення своїх стартапів. Про це йдеться в повідомленні організаторів.

Програма підтримки стартапів пройде на території Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до рішення виконавчого комітету місцевої міської ради №301. У межах проєкту зможуть брати участь:

дієздатні громадяни України, зокрема переселенці;

фізособи-підприємці (приватні малі та середні підприємства), зареєстровані в Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Призовий фонд конкурсу становить 100 тис. грн. Для участі необхідно виконати кілька кроків:

заповнивши заявку на участь у конкурсі;

підготувавши до показу свою бізнес-ідею/стартап;

презентувавши стартап у форматі PowerPoint.

Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Кінцевий термін подання документів — 25 квітня 2025 року.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.