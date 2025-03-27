Витік даних чиновників Трампа: у глави Пентагону Гегсета є пошта на російському Mail.ru (фото)

Скандал із секретним чатом Signal отримав несподіване продовження — у мережу потрапили особисті дані топ-радників президента США. Найлегше було отримати конфіденційні відомості міністра оборони Пітера Гегсета.

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Проблеми з інцидентом у секретному чаті Signal, де високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали удар по Ємену, виявилися набагато серйознішими. Номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти і навіть паролі найважливіших радників президента США можна знайти в інтернеті, повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Розслідувачі з'ясували, що витоку даних зазнали радник з національної безпеки Майк Волц, глава розвідки США Тулсі Габбард і міністр оборони Піт Гегсет. Останній має зареєстровану пошту на російському домені mail.ru.

Дослідники журналу досить легко отримали номер мобільного телефону та адресу електронної пошти Гегсета. Вони використовували комерційного постачальника контактних даних, який використовується компаніями для продажів, маркетингу та підбору персоналу.

Постачальнику надіслали посилання на профіль Хегсета в соцмережі LinkedIn. За вказаним у ньому номером мобільного телефону вдалося знайти його обліковий запис у WhatsApp, який Хегсет, мабуть, нещодавно видалив. Габбард була обережнішою, ніж двоє її колег. У комерційних пошукових системах контактів дані глави розвідки були заблоковані.

Фінський дослідник дезінформації Пекка Калліоніємі звернув увагу на розслідування і написав у соцмережі Х: "Моє запитання: чому в Піта Гегсета — російська електронна адреса?" Також він надав скріншот з адресою глави Пентагону.

Частина користувачів зазначили, що в принципі будь-хто може зареєструвати таку адресу.

Згодом з'ясувалося, що електронну пошту Гегсета прив'язано до російського номера телефону, який починається на +7 і сервісу Proton Mail.

Цей номер телефону глава Пентагону міг вказати під час реєстрації в російській соцмережі "ВКонтакте".

Журналіст і співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець відреагував на розслідування і запитав, чи мають американські чиновники доступ до сервісу "VK.Відео", картку "Сбербанка" та акаунт у російському маркетплейсі Wildberries.

"Виявилося, що дані вищих керівників США перебувають у комерційних базах, а їхні паролі в базах зливів і зломів. Ну це таке, можете повірити, там і про вас багато чого є. І ваші паролі теж. Якщо людина там до державної служби особливих посад не обіймала, про неї там багато чого може бути. Цікаво інше. У глави Пентагону є пошта на mail.ru", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, розслідуванням інциденту з підключенням до секретного чату в Signal редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга займається глава Департаменту урядової ефективності, мільярдер Ілон Маск.

Майкл Волц стверджував, що Голдберг випадково потрапив у цей чат. Чиновник підписав його в контактах чужим ім'ям.