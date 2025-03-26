"Не бачив цього невдаху": радник Трампа пояснив, чому додав журналіста до секретного чату в Signal

Майк Волц підкреслив, що ніколи не бачився з головним редактором журналу The Atlantic, якого ненавидить Дональд Трамп.

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Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив до секретного чату в Signal, де співробітники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по єменських хуситах, тому, що він був записаний в телефоні радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца під іншим ім'ям. Про це заявив сам Волц пише CNN.

"У вас коли-небудь було таке, що в контактах людини вказано її ім'я, а потім у вас там чийсь інший номер? Так? У вас є чужий номер на чужому контакті. Тож, звісно, я не бачив цього невдаху в групі. Він був схожий на когось іншого", — сказав Волц.

Він підкреслив, що бере на себе повну відповідальність за цю помилку, оскільки саме він створював цей секретний чат.

"Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все скоординовано", — зазначив Волц.

Водночас радник Трампа з нацбезпеки не пояснив, під чиїм ім'ям в його телефоні був записаний Голдберг та яким чином номер журналіста, якого ненавидить Дональд Трамп, взагалі опинився у записній книжці смартфона Волца.

"Це соромно, так. Ми збираємося докопатися до суті", — підкреслив Волц, наголосивши, що ніколи не зустрічався з Голдбергом.

Насамкінець Волц запевнив, що інформація, якою ділилися в чаті Signal, не була секретною.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що топпосадовці зі сфери оборони додали журналіста Джеффрі Голдберга у секретний чат.

Наступного дня Трамп і його чиновники прокоментували скандал з Signal.