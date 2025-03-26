"Не видел этого неудачника": советник Трампа объяснил, почему добавил журналиста в секретный чат в Signal

Майк Волц подчеркнул, что никогда не виделся с главным редактором журнала The Atlantic, которого ненавидит Дональд Трамп.

Related video

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в Signal, где сотрудники администрации Дональда Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам, потому, что он был записан в телефоне советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Волца под другим именем. Об этом заявил сам Волц пишет CNN.

"У вас когда-нибудь было такое, что в контактах человека указано его имя, а потом у вас там чей-то другой номер? Да? У вас есть чужой номер на чужом контакте. Поэтому, конечно, я не видел этого неудачника в группе. Он был похож на кого-то другого", — сказал Волц.

Он подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за эту ошибку, поскольку именно он создавал этот секретный чат.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", — отметил Волц.

В то же время советник Трампа по нацбезопасности не объяснил, под чьим именем в его телефоне был записан Голдберг и каким образом номер журналиста, которого ненавидит Дональд Трамп, вообще оказался в записной книжке смартфона Волца.

"Это стыдно, да. Мы собираемся докопаться до сути", — подчеркнул Волц, отметив, что никогда не встречался с Голдбергом.

Напоследок Волц заверил, что информация, которой делились в чате Signal, не была секретной.

Напомним, 24 марта стало известно, что топ-чиновники из сферы обороны добавили журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат.

На следующий день Трамп и его чиновники прокомментировали скандал с Signal.