Скандал в Белом доме: Трамп отреагировал на добавление журналиста в секретный чат

В чате группа топ-чиновников Белого дома обсуждала силовую спецоперацию против прокси Ирана хуситов. Американские политики даже не заметили присутствия чужого человека.

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Дональд Трамп отреагировал на скандал с добавлением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат с участниками администрации президента, где обсуждался удар США по Йемену. Об этом пишет Forbes.

Трамп заявил, что ему ничего не известно о нашумевшей статье, опубликованной The Atlantic 24 марта, в которой утверждается, что главный редактор журнала был вовлечен в групповой чат Signal с министром обороны США, вице-президентом и другими членами Кабинета министров, в котором те обсуждали конфиденциальные планы военных ударов против хуситов в Йемене.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. Это журнал, который закрывается... но я ничего о нем не знаю", — сказал глава американского государства.

Когда репортер больше объяснил ситуацию, Трамп ответил: "Ну, это не могло быть очень эффективным, потому что атака была очень эффективной... Я ничего об этом не знаю, вы мне об этом говорите впервые".

Скандал в США: в секретный чат добавили журналиста

Новость была опубликована в понедельник, 24 марта, главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом, в котором утверждается, что его случайно добавили в чат Signal вместе с министром обороны Питом Гегсетом, госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками.

В чате группа топ-чиновников Белого дома обсуждала силовую спецоперацию против прокси Ирана хуситов. Журналист узнал детали спецоперации, хотя до последнего не верил, что возможна столь серьезная утечка и нарушение секретности.

В частности, топ-чиновники писали, что они должны поспешить с ударом, чтобы их не опередил Израиль. Также было мнение, что Европа и Египет должны "заплатить" за то, что удар США по прокси Ирана освободит проход через Красное море.

Напомним, Трампу не понравился его портрет в капитолии штата Колорадо.

Также Фокус писал о завершении сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.