Художница потеряла талант: Трампу не понравился его портрет в капитолии штата Колорадо (фото)

Президент США обратился к губернатору штата Джареду Полису с просьбой убрать упомянутый портрет.

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Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу не понравился его портрет в Капитолии штата Колорадо. В Truth Social он раскритиковал картину авторства художницы Сары Бордман.

"Никто не любит плохих фотографий или картин, на которых изображен сам, но тот, что в Колорадо, в капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был целенаправленно искажен до такого уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел", — написал Дональд Трамп.

Президент США отметил, что портрет президента Барака Обамы также авторства Сары Бордман "выглядит замечательно". Свое изображение он назвал "действительно худшим", добавив, что художница, "видимо, с возрастом потеряла свой талант".

"В любом случае, я предпочел бы не иметь ни одного портрета, чем иметь этот, и многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. Они действительно разъярены из-за этого!" — добавил президент США.

Он отметил, что обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису с просьбой убрать упомянутый портрет. Дональд Трамп подчеркнул, что "Джареду должно быть стыдно".

Напомним, что Дональд Трамп в первые восемь недель после возвращения в Белый дом украсил его безделушками. В частности он повесил больше портретов, чем его предшественники и даже поставил золотую копию Кубка чемпионата мира ФИФА. В дальнейшем президент США планирует построить бальный зал.

Недавно глава США попал в казус. Во время беседы с представителями СМИ на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде он получил удар по лицу микрофоном.