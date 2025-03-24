Художниця втратила талант: Трампу не сподобався його портрет у капітолії штату Колорадо (фото)

Президент США звернувся до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет.

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Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу не сподобався його портрет у Капітолії штату Колорадо. У Truth Social він розкритикував картину авторства художниці Сари Бордман.

"Ніхто не любить поганих фотографій чи картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був цілеспрямовано спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив", – написав Дональд Трамп.

Президент США наголосив, що портрет президента Барака Обами також авторства Сари Бордман "має чудовий вигляд". Своє зображення він назвав "справді найгіршим", додавши, що художниця, "мабуть, з віком втратила свій талант".

"У будь-якому випадку, я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, і багато людей з Колорадо дзвонили й писали, щоб поскаржитися. Вони дійсно розлючені через це!" – додав президент США.

Він зауважив, що звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет. Дональд Трамп наголосив, що "Джареду має бути соромно".

Нагадаємо, що Дональд Трамп в перші вісім тижнів після повернення в Білий дім прикрасив його дрібничками. Зокрема він повісив більше портретів, ніж його попередники й навіть поставив золоту копію Кубка чемпіонату світу ФІФА. Надалі президент США планує побудувати бальний зал.

Нещодавно глава США потрапив у казус. Під час бесіди з представниками ЗМІ на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді він отримав удар по обличчю мікрофоном.