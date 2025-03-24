Скандал в США: топ-чиновники из сферы обороны добавили журналиста в секретный чат (скриншоты)

Американские высокопоставленные чиновники обсуждали операцию в Йемене в обычном мессенджере, рассказали журналисты. Они не заметили постороннего человека, который узнал о тайнах Белого дома.

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Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Уолц создал чат в мессенджере Signal, к которому невольно присоединил журналиста. В чате группа топ-чиновников Белого дома обсуждала силовую спецоперацию против прокси Ирана хуситов. Из-за нарушения нескольких правил безопасности журналист узнал детали спецоперации, хотя до последнего не верил, что возможна настолько серьезная утечка и нарушение секретности. О деталях утечки в Белом доме рассказало издание The Atlantic.

Издание опубликовало рассказ главного редактора Джеффри Голдберга, который подсмотрел за обсуждением спецоперации Минобороны США против хуситов в Красном море. Журналист сообщил, что 11 марта получил приглашение якобы от "Майкла Волца" присоединиться к чату в Signal. Джеффри не поверил, что речь идет о настоящем советнике, а ожидал, что действуют какие-то хакеры. Затем журналиста присоединили к группе "Малая группа главного комитета против хуситов". Среди участников чата он увидел всю топ-верхушку США: министра обороны Пин Хегсет, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, директора национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента, советника Трампа Стива Уиткоффа и других.

"Я не мог поверить, что советник президента по нацбезопасности был настолько опрометчив, что привлек главного редактора The Atlantic к дискуссиям с высокопоставленными чиновниками США", — пояснил Джеффри.

Скандал в США — утечка об операции против хуситов

В какой-то момент чиновники начали обсуждать операции против хуситов. Как выяснилось, не все чиновники полностью поддерживают Трампа. Например, вице-президент Джей Ди Вэнс написал, что "не уверен, что президент осознает, насколько это несовместимо с его посланием по Европе прямо сейчас". Также он опасался, что вырастут цены на нефть. Другие чиновники указывали, что они должны поспешить с ударом, чтобы их не опередил Израиль. Среди других, было мнение, что Европа и Египет должны "заплатить" за то, что удар США по прокси Ирана освободит проход через Красное море.

Скандал в США — Гегсет об операции против хуситов Фото: The Atlantic Скандал в США — Вэнс об операции против хуситов Фото: The Atlantic Скандал в США — топ-чиновники обсудили операцию против хуситов Фото: The Atlantic

Утром 14 марта министр обороны США Пит Гегсет сбросил в чат все детали операции против хуситов: цели, средства поражения, время ударов и тому подобное. Наконец, 15 марта журналист увидел сообщение о начале операции, а затем прочитал в медиа, что удар действительно состоялся. Другие чиновники отреагировали на начало спецоперации поддерживающими эмодзи, отметил Джеффри. Журналист вышел из группы, которая, как он удостоверился, была настоящей, заметил он.

"Я пришел к выводу, что чат-группа Signal почти наверняка была реальной. Кажется, никто в чате не заметил, что я там. И я не получил никаких вопросов о том, почему я ушел или, точнее, кто я такой", — подытожил Джеффри.

Скандал в США — отзывы на сообщение Гегсета Фото: The Atlantic

Утечка из Белого дома — комментарии чиновников и юристов

Издание направило запросы спикерам топ-чиновников, за которыми невольно подглядывал Джеффри. Представитель совета по нацбезопасности подтвердил существование такого общения, а представитель Ди Венса заверил, что вице-президент во всем поддерживает Трампа. The Atantic тем временем проконсультировалось с юристами и специалистами по безопасности относительно ситуации. Собеседники журналистов назвали несколько проблем, связанных с поведением топ-чиновников Белого дома:

чиновники Белого дома не должны использовать Signal, поскольку он не дает гарантии безопасности, а телефон с чатом может попасть в руки злоумышленникам;

сообщения в чате исчезали через неделю, а это также нарушение, поскольку все общение топ-чиновников должно сохраняться;

из-за действий Волца произошла классическая утечка информации, даже если чиновник сделал это непреднамеренно и данные не попали в Йемен к хуситам.

Отметим, Фокус писал о скандалах в США, связанных с утечкой секретной информации. Например, Дональд Трамп после первой каденции на посту президента подозревался в том, что забрал домой секретные папки. С другой стороны, Трамп обвинял в этом кандидата на пост президента Хиллари Клинтон.

Напоминаем, 16 марта йеменское агентство новостей SABA сообщило об ударе хуситов по американскому авианосцу "Труман".