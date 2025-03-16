Йеменские хуситы утверждают, что атаковали американский авианосец "Труман" в ответ на удар США

Вооруженные силы страны заявили, что Вашингтон начал " вопиющую агрессию" против Йемена. Сообщается о 47 ударах в нескольких районах.

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Вооруженные силы Йемена сделали официальное заявление после удара США по семи регионам страны. Они заявили, что атаковали американский авианосец "Гарри Труман" и другие военные корабли США в в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотника. И продолжат это делать. Об этом сообщает йеменское агентство новостей SABA.

Начало атаки на Йемен с борта авианосца "Гарри Труман"

В заявлении говорится, что американский противник начал" вопиющую агрессию" против Йемена и нанес более 47 авиаударов по нескольким районам в провинциях Сана, Саада, Эль-Байда, Хадджа, Дамар, Мариб и Эль-Джауф. Сообщается, что десятки человек погибли и получили ранения.

И в ответ на авиаудар США армия Йемена провела специальную военную операцию по атаке на американский авианосец USS Harry S. Truman и его военные корабли.

"Эта операция была совместно проведена ракетными силами, силами БПЛА и военно-морскими силами", — сказано в сообщении.

В Йемене уже пообещали наносить удары по всем американским военным кораблям в Красном и Аравийском морях и будут продолжать морскую блокаду Израиля, запрещая даже гражданским судам находится в этой зоне, пока помощь не будет доставлена в Сектор Газа.

В Министерстве обороны США нет заявлений об атаке йеменских хуситов на авианосец. На официальном канале "Гарри Трумана" в Х последнее сообщение появлялось еще 14 марта.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил йеменским повстанцам "адскими муками", если они не прекратят наносить удары по судам и кораблям в Красном и Аравийском морях. Президент США объявил о начале военной кампании против против движения "Ансар Алла" в Йемене и лично наблюдал за авиаударами.