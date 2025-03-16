Єменські хусити стверджують, що атакували американський авіаносець "Труман" у відповідь на удар США

Збройні сили країни заявили, що Вашингтон почав "кричущу агресію" проти Ємену. Повідомляють про 47 ударів у кількох районах.

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Збройні сили Ємену зробили офіційну заяву після удару США по семи регіонах країни. Вони заявили, що атакували американський авіаносець "Гаррі Труман" та інші військові кораблі США в північній частині Червоного моря з використанням 18 балістичних і крилатих ракет і безпілотника. І продовжать це робити. Про це повідомляє єменське агентство новин SABA.

Початок атаки на Ємен з борту авіаносця "Гаррі Труман"

У заяві йдеться про те, що американський противник розпочав "кричущу агресію" проти Ємену та завдав понад 47 авіаударів по кількох районах у провінціях Сана, Саада, Ель-Байда, Хадджа, Дамар, Маріб і Ель-Джауф. Повідомляють, що десятки людей загинули й дістали поранення.

І у відповідь на авіаудар США армія Ємену провела спеціальну військову операцію з атаки на американський авіаносець USS Harry S. Truman і його військові кораблі.

"Ця операція була спільно проведена ракетними силами, силами БПЛА і військово-морськими силами", — йдеться в повідомленні.

У Ємені вже пообіцяли завдавати ударів по всіх американських військових кораблях у Червоному й Аравійському морях і продовжуватимуть морську блокаду Ізраїлю, забороняючи навіть цивільним суднам перебувати в цій зоні, доки допомогу не доправлять у Сектор Газа.

У Міністерстві оборони США немає заяв про атаку єменських хуситів на авіаносець. На офіційному каналі "Гаррі Трумана" в Х останнє повідомлення з'являлося ще 14 березня.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив єменським повстанцям "пекельними муками", якщо вони не припинять завдавати ударів по суднах і кораблях у Червоному та Аравійському морях. Президент США оголосив про початок військової кампанії проти проти руху "Ансар Алла" в Ємені й особисто спостерігав за авіаударами.