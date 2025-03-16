США почали військову кампанію проти хуситів: Трамп особисто спостерігав за авіаударами (відео)

У соцмережах глава Білого дому пригрозив єменським повстанцям "пекельними муками", якщо вони не припинять завдавати ударів по суднах і кораблях у Червоному та Аравійському морях.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про початок військової кампанії проти руху "Ансар Алла" в Ємені, заявивши про намір покласти край їхнім атакам на судна в Червоному та Аравійському морях. 15 березня в соцмережі Truth Social він написав, що удари по хуситах триватимуть доти, доки угруповання не припинить атаки на морські судна, а безпеку в регіоні не буде відновлено.

"Повідомляю терористам-хуситам: ваш час минув. Ви повинні припинити атаки сьогодні ж. В іншому разі на вас чекають такі пекельні муки, яких ви ще не відчували", — йдеться в заяві.

Слідом за цим Військово-повітряні сили США розпочали повітряну операцію в районі Червоного моря, завдавши серію ударів по базах, лідерах і системах протиракетної оборони угруповання "Ансар Алла". При цьому в операції бере участь авіаносна група USS Harry S. Truman, до якої входить і крейсер класу Ticonderoga USS Gettysburg з ракетами Tomahawk на борту. Повідомляється, що "Томагавки" вже були застосовані проти об'єктів хуситів, також американці застосовують 907-кілограмові протибункерні бомби проникаючої дії GBU-31 JDAM.

"Наші хоробрі військові просто зараз завдають повітряних ударів по базах терористів, їхніх лідерах і протиракетній обороні, щоб захистити американські морські, повітряні та військово-морські активи і відновити свободу судноплавства", — написав Трамп.

За інформацією Associated Press, вибухи прогриміли в столиці Сані та північній провінції Саада, оплоті повстанців на кордоні з Саудівською Аравією. Зі свого боку видання Al Jazeera з посиланням на міністерство охорони здоров'я хуситів повідомило, що внаслідок ударів загинули щонайменше дев'ять мирних жителів.

Наслідки повітряних ударів по Ємену Фото: X (Twitter)

Також глава Білого дому застеріг Іран від продовження підтримки хуситів, пообіцявши "притягнути Тегеран до відповідальності" в разі подальшого втручання. Це сталося за два тижні після того, як американський лідер надіслав листа Тегерану з пропозицією про відновлення двосторонніх переговорів між країнами щодо ядерної програми Ірану, що просувається.

Пізніше пресслужба опублікувала фото, на яких Трамп особисто спостерігає за результатами авіаударів по єменських повстанцях.

Нагадаємо, єменські повстанці з літа 2024 року активізували атаки на цивільні судна, які проходили за маршрутами в Червоному морі. При цьому хусити залучили широкий арсенал озброєнь, включно з балістичними ракетами, безпілотниками та замінованими човнами.