США начали военную кампанию против хуситов: Трамп лично наблюдал за авиаударами (видео)

В соцсетях глава Белого дома пригрозил йеменским повстанцам "адскими муками", если она не пракратят наносить удары по судам и кораблям в Красном и Аравийском морях.

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Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной кампании против против движения "Ансар Алла" в Йемене, заявив о намерении положить конец их атакам на суда в Красном и Аравийском морях. 15 марта в соцсети Truth Social он написал, что удары по хуситам будут продолжаться до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на морские суда, а безопасность в регионе не будет восстановлена.

"Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали", — говорится в заявлении.

Вслед за этим Военно-воздушные силы США начали воздушную операцию в районе Красного моря, нанеся серию ударов по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки "Ансар Алла". При этом в операции участвует авианосная группа USS Harry S. Truman в которую входит и крейсер класса Ticonderoga USS Gettysburg с ракетами Tomahawk на борту. Сообщается, что "Томагавки" уже были применены против объектов хуситов, также американцы применяют 907-килограммовые противобункерные бомбы проникающего действия GBU-31 JDAM.

"Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства", — написал Трамп.

По информации Associated Press, взрывы прогремели в столице Сане и северной провинции Саада, оплоте повстанцев на границе с Саудовской Аравией. В свою очередь издание Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения хуситов сообщило, в результате ударов погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

Последствия воздушных ударов по Йемену Фото: X (Twitter)

Также глава Белого дома предостерег Иран от продолжения поддержки хуситов, пообещав "привлечь Тегеран к ответственности" в случае дальнейшего вмешательства. Это произошло через две недели после того, как американский лидер направил письмо Тегерану с предложением о возобновлении двусторонних переговоров между странами по продвигающейся ядерной программе Ирана.

Позже пресс-служба опубликовала фото, на которых Трамп лично наблюдает за результатами авиаударов по йеменским повстанцам.

Напомним, йеменские повстанцы с лета 2024 года активизировали атаки на гражданские суда, которые проходили по маршрутам в Красном море. При этом хуситы задействовали широкий арсенал вооружений, включая баллистические ракеты, беспилотники и заминированные лодки.