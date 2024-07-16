Йеменские хуситы атаковали три судна, включая нефтяной танкер, в Красном и Средиземном морях

Хуситы ударили по судам всем арсеналом, включая баллистические ракеты, беспилотники и заминированные лодки.

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Йеменские хуситы активизировали свои атаки после израильского удара по южному городу сектора Газа Хан-Юнис в субботу. Теперь они бьют и по кораблям в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что хуситы атаковали нефтепродуктовый танкер Bentley I под флагом Панамы и нефтяной танкер Chios Lion под флагом Либерии в Красном море. Центральное командование США поздно вечером в понедельник подтвердило эти атаки и сообщило, что о повреждениях или пострадавших информации нет.

Также Яхья заявил, что был нанесен удар по судну Olvia под флагом Кипра в Средиземном море.

Ранее в понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что на два судна было совершено нападение в Красном море у берегов йеменского портового города Ходейда, в то же время одно судно сообщило о получении некоторых повреждений.

Судно в 97 морских милях к северо-западу от Ходейды подверглось атаке беспилотного катера без экипажа, который врезался в левый борт, повредив его.

Еще одно торговое судно, находившееся в 70 морских милях к юго-западу от Ходейды, подверглось нападению со стороны трех небольших плавсредств, сообщили UKMTO и охранная фирма Ambrey.

Капитан этого судна сообщил, что подвергся нападению со стороны трех малых судов. Одно из этих судов было без экипажа и дважды столкнулось с судном, когда пассажиры двух других лодок открыли огонь по судну. Судно приняло "меры самозащиты", и через 15 минут малое судно прекратило атаку, сообщила UKMTO.

Позже капитан сообщил о том, что, очевидно, это были две отдельные атаки, во время которых четыре снаряда разорвались рядом с судном.

По словам Ambrey, судно и экипаж в безопасности и направляются в следующий порт захода.

С ноября 2023 года боевики-хуситы в Йемене наносят удары с помощью беспилотников и ракет по судоходным путям в Красном море и Аденском заливе. Группа заявляет, что эти действия являются проявлением солидарности с палестинцами, пострадавшими от Израиля в секторе Газа.

С февраля США и Великобритания наносят ответные удары, сбивая беспилотники и бомбардируя места нападений в Йемене.

По данным доклада Разведывательного управления Министерства обороны США, от атак хуситов пострадали по меньшей мере 65 стран и крупных энергетических и судоходных компаний.

В десятках нападений с ноября прошлого года хуситы потопили два судна и захватили еще одно, убили по меньшей мере трех моряков и нарушили мировую торговлю, заставив судовладельцев избегать популярного кратчайшего торгового пути через Суэцкий канал.

Напомним, в июне йеменские хуситы похитили более 50 человек, работающих в ООН и других иностранных организациях. Министр по правам человека Ахмед Арман призвал международные организации перенести свои штаб-квартиры из Саны, которую контролируют хуситы, в Аден, где расположено официальное правительство Йемена. Он отметил, что ООН игнорирует просьбу правительства Йемена по неизвестным ему причинам.