Хуситы похитили 50 йеменских сотрудников ООН и международных организаций

По информации министра по правам человека Йемена Ахмеда Армана рейд хуситов продолжался почти сутки. Они просто врывались в дома и похищали людей.

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Более 50 человек, работающих в ООН и других иностранных организациях, были похищены йеменскими хуситами после рейдов на их дома в Сане, заявил в пятницу министр по правам человека Ахмед Арман. Он призвал международные организации перенести свои штаб-квартиры из Саны, которое контролируют хуситы, в Аден, где расположено официальное правительство Йемена. Об этом пишет Arab News.

Ахмед Арман сообщил, что 18 человек работают в агентствах ООН, включая ПРООН (Программа развития ООН), Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирной продовольственной программе ООН, а 32 человека были работниками Национального демократического института, Partners Yemen, немецкого общества международного сотрудничества GIZ, организации Resonate Yemen и других организаций.

"Рейды хуситов продолжались с утра четверга примерно до 4 часов утра пятницы. Они вторглись в дома йеменцев, работающих на иностранные организации, и даже похитили тех, кто раньше работал с такими организациями", — сказал он.

В министерстве заявили, что эти аресты стали последними в серии подобных акций, начавшихся 31 мая, когда мужчина и его семья, включая детей, были похищены из дома в Сане. На следующий день были совершены обыски еще в двух домах.

Арман повторил свой призыв к ООН и другим иностранным организациям перенести свою штаб-квартиру из удерживаемой хуситами Саны в оплот йеменского правительства в Адене.

"Мы неоднократно предупреждали ООН, что обращение хуситов с ее персоналом, в основном йеменцами, ухудшится, поэтому мы потребовали, чтобы они перенесли свою штаб-квартиру в Аден. Но ООН отклонила наши просьбы по причинам, которые мы не понимаем", — сказал он.

Последние похищения произошли после того, как в прошлом месяце суд, возглавляемый хуситами, приговорил к смертной казни йеменского бизнесмена, работавшего с иностранными группами помощи, и еще 43 человек по обвинению в шпионаже.

Правозащитные группы, журналисты и официальные лица осудили рейды, десятки людей подписали онлайн-петицию, призывающую хуситов освободить своих пленников. Они также предупредили группу, что их действия могут привести к тому, что гуманитарные организации покинут страну, что лишит йеменцев жизненно важной гуманитарной помощи.

"Мы подчеркиваем, что арест йеменских сотрудников, работающих на иностранные организации, нарушает права человека и способствует изоляции страны от остального мира", — говорится в петиции.

Балиг Аль-Мехлафи, советник по информации посольства Йемена в Каире, заявил, что кампания хуситов против сотрудников международных организаций связана с мерами центрального банка против финансовых учреждений, базирующихся в Сане, включая санкции против тех, кто не перенес свои офисы в Аден.

Это последний шаг в серии шагов правительства Йемена по переводу крупных банков, международных организаций по оказанию помощи, телекоммуникационных компаний и других приносящих доход предприятий из Саны в Аден.

На прошлой неделе он попросил "Йемению", национальную авиакомпанию страны, хранить свои средства в Адене или за границей, а не в банках Саны.

Правительство также обвинило хуситов в краже миллионов долларов национальных денег.

Напомним, ранее йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, которые принадлежат бизнесменам из Израиля, или сотрудничают с израильскими компаниями. Они воплотили свои угрозы в жизнь и начали атаковать суда, из-за чего многие компании сменили маршруты. Но в конце мая хуситы обстреляли судно с российской нефтью, которое направлялось в Китай.