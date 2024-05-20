Йеменские хуситы атаковали в Красном море корабль с российской нефтью (видео)

По нефтяному танкеру, который направлялся из Новороссийска в Китай, ударили противокорабельной ракетой. Судно осталось на плаву.

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Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы ударили противокорабельной ракетой по греческому нефтяному танкеру в Красном море, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Танкер "M/T Wind" шел под панамским флагом возле побережья Йемена в Красном море. Судно загрузилось нефтью в российском черноморском порту Новороссийск и направлялось в Китай.

Хуситы запустили одну противокорабельную ракету по танкеру в ночь на 19 мая. Удар вывел из строя двигатели и рулевой блок. По информации британского морского страхователя Ambrey, в отсеке рулевого механизма начался пожар.

Вероятная атака на танкер "M/T Wind"

Корабль морской коалиции отреагировал на сигнал бедствия, отправленный судном, однако помощь не понадобилась. Экипаж "M/T Wind" смог отремонтировать повреждения и продолжить движение.

Напомним, осенью 2023 года йеменские хуситы в ответ на военную операцию Израиля против палестинской группировки ХАМАС, заявили, что будут атаковать корабли, которые принадлежат израильтянам, или как-то связаны с компаниями из Израиля.

В декабре Соединенные Штаты и Великобритания начали миссию, нанеся воздушные удары по позициям боевиков, чтобы устранить угрозу для судоходства. В январе 2024 года верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель планирует развернуть свою военно-морскую миссию в Красном море. Операция ЕС началась 19 февраля.

Йеменские хуситы продолжают атаковать корабли, причем под удар попадают не только те, что якобы принадлежать израильтянам. Многие судоходные компании стали менять маршруты своих грузовых кораблей.

В начале марта зарегистрированный в Британии грузовой корабль Rubymar затонул в Красном море после попадания ракеты хуситов.

Также в марте в Красном море были повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля из имеющихся 15, которые соединяют Европу, Азию и Африку. Сами хуситы отрицали причастность.