Британский грузовой корабль затонул в Красном море после атаки хуситов

Грузовое судно Rubymar было атаковано еще 18 февраля и брошено. Сегодня корабль затонул.

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Зарегистрированный в Британии грузовой корабль Rubymar затонул в Красном море после попадания ракеты хуситов. Судно было первым уничтожено в рамках военной кампании хуситов, направленной против Израиля. Ранее США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом пишет Daily Mail.

"Рубимар" подвергся нападению 18 февраля поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. Он перевозил груз удобрений.

По данным Службы морских торговых операций Великобритании (UKMTO), нападение произошло в проливе Баб-эль-Мандаб, в 35 морских милях к югу от Аль-Мухи, Йемен. Нападение произошло в воскресенье вечером, уже позже судно было идентифицировано как Rubymar.

Судно "Рубимар" затонуло в Красном море

Экипаж зарегистрированного в Британии грузового судна длиной 171,6 метра и шириной 27 метров был вынужден "покинуть судно" после нападения. Накануне вечером в UKMTO заявили, что весь экипаж в безопасности и власти проводят расследование.

Судно является первым судном, полностью уничтоженным во время нынешнего ближневосточного кризиса.

Международно признанное правительство Йемена, а также региональный военный чиновник подтвердили, что корабль затонул. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку информация не была одобрена для публикации.

Связаться с менеджером Rubymar в Бейруте для получения комментариев не удалось.

Правительство Йемена в изгнании, которое с 2015 года поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявило, что "Рубимар" затонул поздно вечером в пятницу, когда в Красном море начался шторм. Судно дрейфовало 12 дней после нападения, его планировалось отбуксировать в безопасный порт.

Судно "Рубимар" затонуло в Красном море Фото: Скриншот

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые утверждали, что корабль затонул почти сразу после нападения, не сразу признали, что корабль затонул.

Уже сейчас многие корабли свернули с маршрута. Затопление "Рубимара" может привести к поиску обходных путей и повышению страховых ставок для судов, курсирующих по водному пути, что потенциально приведет к росту глобальной инфляции и повлияет на поставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее американские войска нанесли удар и уничтожили хуситскую ракету класса "земля-воздух" в Йемене в пятницу, решив, что она представляет "непосредственную угрозу" для американских самолетов, объявило Центральное командование США на Ближнем Востоке.

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть раздираемого войной Йемена, с ноября нападают на суда в Красном море в рамках кампании, которая, по их словам, проводится в знак солидарности с палестинцами в Газе в условиях войны между Израилем и ХАМАСом.

Соединенные Штаты возглавляют военно-морскую коалицию для защиты судов на жизненно важном водном пути, и наносят воздушные удары по территории хуситов, как самостоятельно, так и вместе с Великобританией.

В пятницу вечером хуситы запустили противокорабельную ракету в Красное море, но по предварительным данным никакие суда не пострадали.

Согласно совместному заявлению, в минувшие выходные силы США и Великобритании нанесли удары по 18 объектам хуситов в восьми местах Йемена, включая склады оружия, ударные беспилотники, системы ПВО, радары и вертолет.

Хуситы заявили, что в результате атаки один человек погиб и восемь получили ранения.

Йеменские хуситы среди прочих, атаковали корабль, который направлялся в Иран, а также судно с гуманитарной помощью.

Ахмед Авад бин Мубарак, премьер-министр международно признанного правительства Йемена, назвал затопление корабля "Рубимар" беспрецедентной экологической катастрофой.

"Это новая катастрофа для нашей страны и нашего народа. Каждый день мы платим за преступления хуситов, которые не остановились на том, что ввергли Йемен в катастрофу государственного переворота и войну", — заявил Мубарак.

Хуситы удерживают столицу Йемена Сану с 2014 года, изгнав правительство. С 2015 года она боролась с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, в зашедшей в тупик войне.

Ранее немецкий фрегат "Гессен", дислоцированный в Красном море для защиты международного судоходства, впервые отразил атаку йеменских хуситов.

"Гессен" ранее отправился из Вильгельмсхафена в район боевых действий с целью иметь возможность приступить к выполнению операции сразу после решения Бундестага. В пятницу, 23 февраля, Бундестаг одобрил участие Германии в миссии ЕС "Аспидес", а министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что операция будет способствовать стабилизации региона.