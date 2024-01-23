США и Британия снова нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, – СМИ (фото, видео)

По данным американского оборонного ведомства, военные США и Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударили по 8 объектам хуситов в Йемене.

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В ночь на 23 января Вооруженные силы США и Великобритании снова нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом пишет Al Jazeera.

Представитель хуситов сказал в комментарии журналистам что бомбардировка затронула столичную авиабазу Аль-Дайлами. Взрывы также были слышны провинциях Таиз, Аль-Байда и Хаджа.

Как отмечает CNN, ссылаясь на представителей Минобороны США, это уже восьмой раунд атак американских военных на инфраструктуру хуситов чуть более чем за 10 дней.

Сообщается, что атаки были нацелены на ударные дроны, а также на противокорабельные баллистические и крылатые ракеты хуситов. Операция проводится с целью лишить группировку возможности вести огонь по международным морским путям.

США и Британия снова нанесли удары по объектам хуситов

Что говорят в США

Пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США подтвердила, что американские войска и союзники нанесли совместные удары по объектам в Йемене в рамках "продолжающихся международных усилий по реагированию на возросшую дестабилизирующую и незаконную деятельность хуситов".

В ведомстве отметили, что военные США и Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по 8 объектам хуситов в Йемене.

"Эти удары направлены на то, чтобы ослабить способность хуситов продолжать безрассудные и незаконные нападения на корабли США и Великобритании, а также на международное коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", — подчеркнули в пресс-службе.

Самолеты взлетают для нанесения ударов по объектам хуситов в Йемене

Что говорят в Великобритании

В Минобороны Великобритании подтвердили удары по Йемену, отметив, что нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжают угрожать жизни моряков и нарушать судоходство.

"Вместе с нашими американскими партнерами мы провели очередной раунд ударов с целью самообороны", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в атаке были задействованы четыре самолета RAF Typhoon.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план длительной военной кампании против хуситов в Йемене, так как в течение 10 дней остановить атаки группировки на морскую торговлю в Красном море не удалось.

Ранее, 15 января, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что хуситы продолжают обстреливать корабли при поддержке не только Ирана, но и, возможно, Китая и России.