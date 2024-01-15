"Хотят распределить транспортные пути и ослабить Запад", — Мусиенко о ситуации в Йемене (видео)

Европа тщательно отслеживает активность РФ на фоне ситуации в Йемене. Дания не забыла планы СССР в случае войны с НАТО захватить страну, отмечает руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Хуситы продолжают обстреливать корабли при поддержке не только Ирана, но и, возможно, Китая и России. Здесь есть большая причина для противостояния в виде транспортных коридоров, так как Иран рассматривает возможность прокладки большого торгового пути из Индии через Азербайджан и в РФ, а Китай давно мечтает о реализации "Шелкового пути". Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, еще одним амбициозным проектом, с которым носится Россия "как с писаной торбой" — это "Арктический путь". РФ любым способом, заманиванием и созданием опасностей, пытается перенаправить на себя международные пути, создав конкуренцию тому же Суэцкому каналу.

"В Суэцком канале не впервые возникают проблемы, вспомним затор из танкеров, — акцентирует Александр Мусиенко, — Сегодня это проблема с Йеменом. Поэтому это не просто локальный инцидент судя по тому, как активизировались крупные страны вокруг этой проблемы".

По словам эксперта, Иран использует йеменских хуситов, как свои прокси-силы. Их накачивают оружием, предоставляют деньги и поддержку и хуситы, Хезболла и Хамас воюют вместо Ирана. Это делается для создания кризиса в международной экономике, отмечает Александр Мусиенко, ведь из-за отказа транспортировки через Суэцкий канал возрастет и стоимость доставки и страхования грузов, что ударит по странам Запада.

"Однако на сухопутную операцию в Йемене не стоит рассчитывать, — говорит аналитик, — Саудовская Аравия и ОАЭ пробовали, но у них не получилось полностью разбить хуситов".

И это же время Европа серьезно относится к возможной активизации угроз со стороны РФ на этом фоне, отмечает эксперт. Например, в Дании, по его словам, прекрасно помнят планы времен СССР, по которым в случае войны с НАТО Советский Союз должен захватить Данию, чтобы полностью локализовать балтийское море, причем даже с использованием тактического ядерного оружия.

"Поэтому именно Дания является одним из мощных союзников Украины в противостоянии российской агрессии, — отмечает Александр Мусиенко, — Эта страна сразу нам отправила все самые современные установки "Цезарь" и продолжает активно помогать".

Ранее Фокус сообщал, что США нанесли новые удары по хуситам в Йемене. По информации журналистов, президент США Джо Байден заявил, что приказал нанести очередные удары "прямым ответом" на нападения повстанцев на коммерческие суда в Красном море.