США нанесли новые удары по хуситам в Йемене, — CNN

По информации журналистов, президент США Джо Байден заявил, что он приказал нанести удары в ответ на нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

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Американские военные нанесли удары по повстанцам-хуситам в Йемене в ночь с пятницы на субботу по местному времени. В окрестностях портового города Ходейда был уничтожен радар. Об этом 13 января сообщил вебсайт CNN.

По информации журналистов, президент США Джо Байден заявил, что он приказал нанести удары "прямым ответом" на нападения повстанцев на коммерческие суда в Красном море, которые, как заявляли ранее повстанцы, направлены на то, чтобы заставить Израиль прекратить тяжелые бомбардировки сектора Газа.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила Совету Безопасности ООН в пятницу, что удары были направлены на "восстановление стабильности в Красном море", несмотря на неоднократные предупреждения со стороны хуситов о возмездии.

Представитель повстанцев-хуситов пресс-секретарь Насрулдин Амер сообщил, что последние действия США не причинили никаких травм или "материального ущерба", но что будет "твердый, решительный и эффективный ответ" на вторую, хотя и гораздо меньшую, серию авиаударов США.

Фото: Google Maps

Кто такие хуситы

Движение хуситов, также известное как "Ансараллах" ("Сторонники Бога"), возникло в 1990-х годах, когда его лидер Хусейн аль-Хуси основал движение религиозного возрождения многовековой ветви шиитского ислама под названием заидизм.

Заидиты правили Йеменом на протяжении веков, но были маргинализированы при суннитском режиме, пришедшем к власти после гражданской войны 1962 года. Движение аль-Хуси было основано для того, чтобы представлять заидитов и противостоять радикальному суннизму. Его ближайшие последователи стали известны как хуситы.

В настоящее время хуситы по-прежнему контролируют большую часть территории Йемена и составляют часть иранской так называемой "Оси сопротивления" — антиизраильского и антизападного альянса региональных ополченцев, поддерживаемого Исламской Республикой.

Ранее, 1 января, сообщалось, что хуситы снова атаковали суда в Красном море. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, власти Ирана должны помочь остановить нападения йеменских хуситов, поскольку они издавна поддерживают их.