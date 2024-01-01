Хуситы снова атаковали суда в Красном море. Компания Maersk остановила трафик (инфографика)

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, власти Ирана должны помочь остановить нападения йеменских хуситов, поскольку они издавна поддерживают их.

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Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk с ракетами и небольшими лодками. Об этом сообщило в воскресенье 31 декабря агентство Reuters.

Это, по информации издания, побудило компанию Maersk приостановить все рейсы через Красное море. Один из крупнейших в мире грузоперевозчиков заявил 31 декабря, что задержит все транзиты через этот район на 48 часов после того, как судно Maersk Hangzhou было поражен ракетой около 17:30 в субботу, 30 декабря.

"Экипаж судна Maersk Hangzhou в безопасности, на борту судна не было обнаружено никаких признаков возгорания, судно продолжило путь на север, в Порт-Суэц", — сообщила судоходная компания.

Вместе с тем представитель хуситов заявил, что группа совершила нападение, потому что экипаж корабля отказался прислушаться к предупредительным сигналам. Он сказал, что 10 военнослужащих-хуситов "погибли и пропали без вести" после того, как их лодки подверглись нападению американских войск в Красном море.

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США заверяют судоходные компании, что Красное море безопасно, — Bloomberg

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что его вертолеты потопили три из четырех лодок после ответа на сигналы бедствия, а четвертое судно скрылось.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отказался сообщить, какие варианты обсуждаются и рассматривает ли Вашингтон возможность нанесения превентивного удара.

"Мы публично дали понять хуситам, мы ясно дали понять нашим союзникам и партнерам в регионе в частном порядке, что мы серьезно относимся к этим угрозам", — уточнил Кирби.

Атака на судно Maersk Hangzhou была последним нападением хуситов, которые с ноября терроризируют суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС.

Изменение трафика в Красном море

Нападения йеменских боевиков-хуситов нарушили мировую торговлю: крупные судоходные компании выбирают более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.

Маршрут через южную часть Африки гораздо более длинный и дорогостоящий Фото: Скриншот

США, которые начали операцию Operation Prosperity Guardian, еще 19 декабря заявили, что более 20 стран согласились участвовать в усилиях по защите судов в водах Красного моря недалеко от Йемена. Однако нападения продолжаются, и союзники США неохотно присоединяются к коалиции, причем почти половина из них не заявляют о своем присутствии публично.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в воскресенье, 31 декабря, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом он подчеркнул: Иран должен помочь остановить атаки хуситов в Красном море.

"Я ясно дал понять, что Иран разделяет ответственность за предотвращение этих атак, учитывая их давнюю поддержку хуситов", — заявил Кэмерон в соцсети X, добавив, что нападения "угрожают жизням невинных людей и мировой экономике".

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Коалиция не поможет: йеменские хуситы обещают новые атаки в Красном море, — Reuters (инфографика)

19 декабря Пентагон объявил о начале операции Prosperity Guardian против иранских прокси в Йемене.