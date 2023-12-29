США заверяют судоходные компании, что Красное море безопасно, — Bloomberg

Как отмечают военные аналитики, американские военные действуют в Красном море чересчур осторожно, в то время как обстоятельства требуют более решительного ответа.

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Американские военные пытаются убедить судоходные компании, перевозящие грузы, что многонациональные силы обеспечивают безопасное плавание через Красное море и Суэцкий канал. Об этом сообщает Bloomberg.

США убеждают грузоотправителей не бояться плыть по Красному морю, несмотря на непрекращающиеся атаки повстанцев-хуситов со стороны Йемена. Пока что для большинства судоходных компаний этого недостаточно.

"Грузоотправителям потребуется некоторое время, чтобы понять ситуацию с безопасностью. Если окажется, что США и коалиция смогут обеспечить безопасный проход, то, я думаю, они вернутся. Но сейчас они действительно не могут быть в этом уверены", — заметил Марк Канциан, отставной офицер морской пехоты и старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Американский "дорожный патруль" на море

Пентагон заявил, что возглавляемая им инициатива по обеспечению безопасности на Красном море под названием Operation Prosperity Guardian объединяет силы из Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов, Испании, Австралии и Греции, а также некоторых других стран, которые не захотели назвать себя. Однако военные не разъяснили подробностей того, как они будут действовать.

Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил ранее в декабре, что коалиция будет действовать как "дорожный патруль" на море. Однако смешанный характер угрозы, включающий потенциальные атаки беспилотников, ракет и небольших катеров, усложняет реагирование, поскольку не все корабли, участвующие в операции на Красном море, будут иметь те же возможности, что и корабли США.

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На данный момент на проведение операции предполагается неопределенное время.

"Мы будем твердо поддерживать наших партнеров в регионе до тех пор, пока угроза международному судоходству на этих водных путях не исчезнет", — сказал подполковник ВВС США, представитель Министерства обороны по Ближнему Востоку и Африке Брайон МакГарри.

По информации Bloomberg, он подтвердил, что Пентагон "почти ежедневно взаимодействует с промышленностью, чтобы оценить потребности и обеспечить уверенность в том, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом".

По данным Центрального командования США, в четверг, 28 декабря, эсминец с управляемыми ракетами USS Mason сбил ракету и беспилотник над южной частью Красного моря.

"Ни один из 18 кораблей в этом районе не получил никаких повреждений и не получил сообщений о ранениях", — подчеркнуло Центральное командование.

Меньше трафика в Красном море

Ежедневное количество проходов танкеров и грузовых судов в декабре 2023 года снизилось.

Согласно новым отраслевым данным, половина флота контейнеровозов, регулярно курсирующих по Красному морю и Суэцкому каналу, сейчас избегает этого маршрута из-за угрозы нападений. Многие из них предпочитают более длинный и более дорогостоящий, но безопасный маршрут вокруг южной оконечности Африки. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на нефть и различные потребительские товары.

Ежедневное количество проходов грузоперевозчиков через Суэцкий канал снизилось: Источник МВФ PortWatch Фото: Скриншот

Вместе с тем хуситы, которых поддерживает Иран, заявили, что они нападают на корабли, связанные с Израилем, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцев. Однако суда, не имеющие прямого отношения к Израилю, также попадали под их атаки.

"Похоже, что этот метод не устраняет причину угрозы. Хуси могут действовать из неконтролируемых частей Йемена. С этим нужно будет что-то сделать. Кажется, мы действуем чересчур осторожно, в то время как обстоятельства требуют более решительного ответа", — отметил военный аналитик и капитан ВМС в отставке Джин Моран.

С его точки зрения, судоходные компании все еще ждут от коалиции под руководством Америки большего. Но администрация президента Джо Байдена не желает предпринимать действия, которые могут превратить войну Израиля против ХАМАСа в более широкий региональный конфликт.

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Напомним, в США 15 декабря протестировали подводный дрон Remus. Запуск был осуществлен в рамках операции Yellow Moray, целью которой является проверка беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.

19 декабря Пентагон объявил о начале операции Prosperity Guardian против иранских прокси в Йемене.