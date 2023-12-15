Не понадобилось присутствие водолаза: в США протестировали подводный дрон Remus (фото)

Запуск был произведен в рамках операции Yellow Moray, имеющей целью проверку беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.

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Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки успешно запустили и после этого подняли на борт корабля беспилотный подводный аппарат Remus от компании HII Mission Technologies. Об этом пишет медиа The Defense Post.

Известно, что экипаж корабля USS Delaware провел запуск беспилотного подводного аппарата HII Remus в рамках операции Yellow Moray — инициативы, направленной на проверку беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий. Помощь в проведении операции оказали сотрудники Вудсхолского океанографического института, а также экипажи кораблей USS Indiana и USS Oregon.

Запуск и подъем аппарата — это второе успешное испытание UUV. Несколько ранее подводные силы Тихоокеанского флота извлекли беспилотный корабль из торпедного аппарата подводной лодки.

Подводный аппарат REMUS на испытаниях Подводный аппарат REMUS на испытаниях Фото: Submarine Readiness Squadron 32 Подводный аппарат REMUS на испытаниях Подводный аппарат REMUS на испытаниях

Как отмечает американский журнал The National Interest, ранее ВМС США тестировали вариант военного/гражданского UUV REMUS 600, но в прошлом он запускался и возвращался через укрытие на сухой палубе с помощью водолазов. Однако количество подводных лодок в составе флота ВМС США, способных нести укрытие на сухой палубе, ограничено, а сама процедура спуска и подъема может быть затруднительным в эксплуатации. Запуск и подъем дрона из торпедного аппарата сделает его доступным для всего флота, а также для любой подводной лодки ВМС США, находящейся на вооружении. При запуске не потребуется присутствие водолазов.

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Судя по опубликованным фото с места запуска беспилотника, USS Delaware провел запуск дрона Remus 6000. Производитель сообщает, что этот аппарат был модернизирован с целью увеличения модульного пространства для полезной нагрузки, что позволяет интегрировать несколько усовершенствованных датчиков. Этот глубоководный беспилотник может обследовать 98% океана.

Ключевые особенности Remus 6000:

беспилотник большого класса;

глубина погружения 6 тысяч метров;

продолжительность миссии до 25 часов;

скорость до 4,2 морских узлов;

открытая архитектура;

увеличенная модульная полезная нагрузка и вместимость;

сменные аккумуляторные батареи;

расширенные возможности гидролокатора;

проверенная кормовая/боковая система спуска на воду и система восстановления.

Напомним, в начале ноября стало известно, что ВМС США впервые запустили ракету Devil Ray с морского беспилотника. MARTAC T38 имеет максимальную скорость в 148 км/ч и боевую нагрузку более 2 тонн.

А в начале октября в океане испытали подводный беспилотник Manta Ray. Долговечный подводный дрон прошел испытания на брызгоустойчивость.