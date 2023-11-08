ВМС США впервые запустили ракету Devil Ray с морского беспилотника (фото)

MARTAC T38 имеет максимальную скорость в 148 км/ч и боевую нагрузку более 2 тонн.

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Военно-морские силы США продолжают экспериментировать и расширять над расширением возможностей надводного флота беспилотников. MARTAC T38 недавно впервые запустил ракету во время учений. Об этом сообщает Defense News.

5-й флот США на Ближнем Востоке впервые выпустил ракеты во время учений в прошлом месяце. Беспилотник MARTCA T38 запустил "смертоносную ракету систему" Devil Ray в водах вокруг Аравийского полуострова. За маневрами наблюдала 59-я оперативная группа военно-морского подразделения по развитию беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Во время учений беспилотники объединились с пилотируемыми судами, чтобы идентифицировать цели-имитаторы и выпустили ракеты. Как заявляются в ВМС, пуск прошел успешно.

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В издании отмечают, что в последние годы Ближний Восток стал полигоном для испытаний американских беспилотных систем, потому что воды там стабильные и спокойные. Они являются идеальной средой для испытаний пилотируемых и беспилотных разработок для флота.

MARTCA T38 способен двигаться с крейсерской скоростью в 46 км/ч, тогда как максимальная скорость может достигать 148 км/ч. Масса беспилотника составляет почти 3 тонны, из которых 2050 кг является полезной нагрузкой.

Напомним, в начале октября в океане испытали подводный беспилотник Manta Ray. Долговечный подводный дрон прошел испытания на брызгоустойчивость.

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