ВМС США вперше запустили ракету Devil Ray із морського безпілотника (фото)

MARTAC T38 має максимальну швидкість 148 км/год та бойове навантаження понад 2 тонни.

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Військово-морські сили США продовжують експериментувати й розширювати можливості надводного флоту безпілотників. MARTAC T38 нещодавно вперше запустив ракету під час навчань. Про це повідомляє Defense News.

5-й флот США на Близькому Сході вперше випустив ракети під час навчань минулого місяця. Безпілотник MARTCA T38 запустив "смертоносну ракету систему" Devil Ray у водах навколо Аравійського півострова. За маневрами спостерігала 59-та оперативна група військово-морського підрозділу з розвитку безпілотних технологій і штучного інтелекту.

Під час навчань безпілотники обʼєдналися з пілотованими суднами, аби ідентифікувати цілі-імітатори й випустили ракети. Як заявляють у ВМС, пуск відбувся успішно.

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У виданні зазначають, що останніми роками Близький Схід став полігоном для випробувань американських безпілотних систем, бо води там стабільні та спокійні. Вони є ідеальним середовищем для випробувань пілотованих і безпілотних розробок для флоту.

MARTCA T38 здатний рухатися з крейсерською швидкістю 46 км/год, тоді як максимальна швидкість може сягати 148 км/год. Маса безпілотника складає майже 3 тонни, з яких 2050 кг є корисним навантаженням.

Нагадаємо, на початку жовтня в океані випробували підводний безпілотник Manta Ray. Довговічний підводний дрон пройшов випробування на бризкостійкість.

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