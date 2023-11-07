Із лопатоподібним носом: розробник показав, який вигляд має суперсучасний дрон Thanatos

Thanatos, імовірно, слугуватиме "вантажівкою" з озброєнням для перевезення ракет класу "повітря-повітря".

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Американська компанія оборонних технологій Kratos розкрила подробиці про новий тактичний БПЛА, який отримав назву Thanatos. Про це пише Shephard media.

Назва безпілотника існує з 2019 року, і хоча про систему було мало що відомо, президент і генеральний директор компанії Ерік де Марко назвав його ключовим проєктом для компанії.

"Ґрунтуючись на нещодавніх великих нових програмних можливостях, які ми реалізуємо, ми зараз плануємо певні додаткові інвестиції у 2024 році, зокрема в галузь тактичних дронів", — сказав він.

Орієнтуючись на зображення, яке оприлюднила компанія-розробниця, можна сказати, що Thanatos має вигляд безхвостого "птаха" з лопатоподібним носом. Глибока лінія підборіддя й поглиблені вхідні отвори покликані допомогти дрону залишатися поза радарами, а прихований хвіст не помітний в інфрачервоному діапазоні. Ромбоподібні крила забезпечують менший опір, коли дрон рухається на надзвукових швидкостях.

ЗМІ, спираючись на представлене зображення, яке містить логотип ВПС США, припустило, що ключовою можливістю для БПЛА може стати програма цих сил зі спільної бойової авіації (CCA).

Зі свого боку, медіа Root Nation пише про те, що Thanatos, імовірно, слугуватиме "вантажівкою" з озброєнням для перевезення ракет класу "повітря-повітря" для винищувачів, нестиме засоби радіоелектронної боротьби разом із B-21 Raider або навіть діятиме саме по собі.

Розробник уперше показав, який вигляд має новий безпілотник

Нагадаємо, у липні 2023 року ми писали про те, що безпілотник XQ-58 Valkyrie від компанії Kratos Defense & Security Solutions отримає штучний інтелект і стане невразливим для російських засобів радіоелектронної боротьби. З передовою системою від Shield AI безпілотники зможуть автономно виконувати завдання там, де не працює зв'язок і супутникова навігація, зокрема атакувати цілі.

Також ми писали про те, що інженери поліпшили бойовий стелс-дрон XQ-58A Valkyrie. Нова версія безпілотника Block 2 може літати далі, вище та нести більше корисного навантаження, однак і вартість теж зросла.