Армія отримає реактивні дрони на $95 млн: навіщо вони потрібні військовим (відео)

Компанія Kratos Defense виробляє три моделі реактивних БПЛА, але поки невідомо, які саме замовив Пентагон.

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Один із лідерів у виробництві військових безпілотників компанія Kratos Defense уклала черговий контракт на постачання спеціальних дронів, які слугуватимуть мішенями для тренування сил ППО в американській армії, повідомляє The Defense Post. Оголошена сума контракту становить $95 млн, хоча точна кількість безпілотників залишається засекреченою.

Так само військові тримають у таємниці, які саме моделі дронів будуть закуплені для армії США. Однак є інформація, що це будуть безпілотні літальні апарати-мішені з нерухомим крилом і реактивними двигунами.

З відкритих джерел відомо, що американська технологічна компанія Kratos Defense виробляє безпілотник-мішень BQM-167A, призначений для забезпечення реалістичного комплексного навчання підрозділів ППО. Також компанія виробляє дозвукову повітряну мішень нового покоління BQM-177A, яка може рухатися зі швидкістю вище за 0,95 Маха і має висоту над рівнем моря всього 2 метри, що значно ускладнює її виявлення радарами.

За словами розробників, ці дві моделі забезпечують вражаючу емуляцію сучасних безпілотних загроз у повітрі та слугують чудовими тренувальними цілями для сил ППО. Очікується, що роботи за контрактом будуть завершені до липня 2028 року.

Загалом Kratos Defense зарекомендував себе надійним партнером збройних сил США в галузі безпілотних повітряних цілей. У березні ВПС США уклали з компанією контракт на суму $21,7 млн на повномасштабне виробництво безпілотників-мішеней BQM-167A. Армія США так само постійно закуповує у компанії безпілотники BQM-177A, щоб тренувати сили ППО на своєму морському флоті.

Ми вже розповідали, що компанія Kratos Defense активно працює над секретним проєктом величезного дрона "Демогоргон". Це внутрішня назва для програми зі створення безпілотника XQ-58. На нього можуть встановити дорогий датчик для виявлення цілей.

Раніше Фокус повідомляв, що індійські інженери створили новий дрон-камікадзе зі штучним інтелектом, який здатний вражати цілі на відстані в 100 км. Він може обходитися навіть без GPS, а на ворога буде наводитися за допомогою штучного інтелекту.