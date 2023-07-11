Армия получит реактивные дроны на $95 млн: зачем они нужны военным (видео)

Компания Kratos Defense производит три модели реактивных БПЛА, но пока неизвестно, какие именно заказал Пентагон.

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Один из лидеров в производстве военных беспилотников компания Kratos Defense заключила очередной контракт на поставку специальных дронов, которые будут служить мишенями для тренировки сил ПВО в американской армии, сообщает The Defense Post. Объявленная сумма контракта составляет $95 млн, хотя точное число беспилотников остается засекреченным.

Так же военные держат в тайне, какие именно модели дронов будут закуплены для армии США. Однако есть информация, что это будут беспилотные летательные аппараты-мишени с неподвижным крылом и реактивными двигателями.

Из открытых источников известно, что американская технологическая компания Kratos Defense производит беспилотник-мишень BQM-167A, предназначенный для обеспечения реалистичного комплексного обучения подразделений ПВО. Также компания производит дозвуковую воздушную мишень нового поколения BQM-177A, которая может двигаться со скоростью выше 0,95 Маха и имеет высоту над уровнем моря всего 2 метра, что значительно затрудняет ее обнаружение радарами.

По словам разработчиков, эти две модели обеспечивают впечатляющую эмуляцию современных беспилотных угроз в воздухе и служат отличными тренировочными целями для сил ПВО. Ожидается, что работы по контракту будут завершены к июлю 2028 года.

В целом, Kratos Defense зарекомендовал себя надежным партнером вооруженных сил США в области беспилотных воздушных целей. В марте ВВС США заключили с компанией контракт на сумму $21,7 млн ​​ на полномасштабное производство беспилотников-мишеней BQM-167A. Армия США так же постоянно закупает у компании беспилотники BQM-177A, чтобы тренировать силы ПВО на своем морском флоте.

Мы уже рассказывали, что компания Kratos Defense активно работает над секретным проектом огромного дрона "Демогоргон". Это внутреннее название для программы по созданию беспилотника XQ-58. На него могут установить дорогостоящий датчик для обнаружения целей.

Ранее Фокус сообщал, что индийские инженеры создали новый дрон-камикадзе с ИИ, который способен поражать цели на расстоянии в 100 км. Он может обходиться даже без GPS, а на врага будет наводиться с помощью искусственного интеллекта.