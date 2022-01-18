В США раскрыли программу создания боевых беспилотников "Демогоргон" (фото)

Новая программа может стать частью Военно-воздушных сил США. Потенциально компания Kratos может производить до 50 единиц новых БПЛА.

Компания Kratos раскрыла существование новой программы по созданию дронов под названием "Демогоргон". Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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На данный момент о подробностях проекта практически ничего неизвестно. Как подтвердили изданию в Kratos, название программы является частью Военно-воздушных сил США Off-Board Sensing Station.

Вместе с этим в сводке для инвесторов указывается, что стоимость одного БПЛА в рамках программы составит 8 млн долларов, а прогнозируемые годовые объемы производства — 50 единиц. Потенциально компания может получить 400 млн долларов.

[ + – ] Стратегия компании Kratos по производству БПЛА

Беспилотник "Демогоргон" будет самым дорогим дроном, который производится силами Kratos. Как пишут в издании, это может говорить о высокой степени сложности производства БПЛА.

Вероятно, "Демогоргон" — это внутреннее название для программы по созданию беспилотника XQ-58. На него могут установить дорогостоящий датчик для обнаружения целей. В любом случае, как пишут в издании, какую бы форму не приняли дроны Kratos, вполне вероятно, что их возьмут на вооружение ВВС США в дальнейшем. Для этого нужно довести разработки до боевой готовности.

Напомним, в США представили новый беспилотник с 16 ракетами Hellfire, способный приземлиться на землю за рекордные 150 метров.

Ранее в 15-секундном видео Northrop Grunman затизерили военные разработки, среди которых БПЛА, истребитель и бомбардировщик.