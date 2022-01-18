У США розкрили програму створення бойових безпілотників "Демогоргон" (фото)

Нова програма може стати частиною Військово-повітряних сил США. Потенційно компанія Kratos може виготовляти до 50 одиниць нових БПЛА.

Компанія Kratos розкрила існування нової програми зі створення дронів під назвою "Демогоргон". Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Наразі про подробиці проєкту практично нічого невідомо. Як підтвердили в Kratos, назва програми є частиною Військово-повітряних сил США Off-Board Sensing Station.

Водночас у зведенні для інвесторів зазначається, що вартість одного БПЛА в межах програми становитиме 8 млн доларів, а прогнозовані річні обсяги виробництва — 50 одиниць. Потенційно компанія може отримати 400 млн доларів.

[ + – ] Стратегія компанії Kratos з виробництва БПЛА

Безпілотник "Демогоргон" буде найдорожчим дроном, що виробляється силами Kratos. Як пишуть у виданні, це може говорити про високий рівень складності виробництва БПЛА.

Ймовірно, "Демогоргон" — це внутрішня назва програми для створення безпілотника XQ-58. На нього можуть встановити дорогий датчик виявлення цілей. У будь-якому випадку, як пишуть у виданні, хоч би яку форму набрали дрони Kratos, цілком імовірно, що їх візьмуть на озброєння ВПС США надалі. Для цього необхідно довести розробки до бойової готовності.

Нагадаємо, у США представили новий безпілотник з 16 ракетами Hellfire, здатний приземлитися на землю за рекордні 150 метрів.

Раніше у 15-секундному відео Northrop Grunman затизерили військові розробки, серед яких БПЛА, винищувач та бомбардувальник.