У США розкрили програму створення бойових безпілотників "Демогоргон" (фото)
Нова програма може стати частиною Військово-повітряних сил США. Потенційно компанія Kratos може виготовляти до 50 одиниць нових БПЛА.
Компанія Kratos розкрила існування нової програми зі створення дронів під назвою "Демогоргон". Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.
Наразі про подробиці проєкту практично нічого невідомо. Як підтвердили в Kratos, назва програми є частиною Військово-повітряних сил США Off-Board Sensing Station.
Водночас у зведенні для інвесторів зазначається, що вартість одного БПЛА в межах програми становитиме 8 млн доларів, а прогнозовані річні обсяги виробництва — 50 одиниць. Потенційно компанія може отримати 400 млн доларів.
Безпілотник "Демогоргон" буде найдорожчим дроном, що виробляється силами Kratos. Як пишуть у виданні, це може говорити про високий рівень складності виробництва БПЛА.
Ймовірно, "Демогоргон" — це внутрішня назва програми для створення безпілотника XQ-58. На нього можуть встановити дорогий датчик виявлення цілей. У будь-якому випадку, як пишуть у виданні, хоч би яку форму набрали дрони Kratos, цілком імовірно, що їх візьмуть на озброєння ВПС США надалі. Для цього необхідно довести розробки до бойової готовності.
Нагадаємо, у США представили новий безпілотник з 16 ракетами Hellfire, здатний приземлитися на землю за рекордні 150 метрів.
Раніше у 15-секундному відео Northrop Grunman затизерили військові розробки, серед яких БПЛА, винищувач та бомбардувальник.