Бойовий дрон XQ-58 Valkyrie працюватиме навіть під російським РЕБ: допоможе ШІ (відео)

З передовою системою Shield AI безпілотники зможуть автономно виконувати завдання там, де не працює зв'язок і супутникова навігація, в тому числі атакувати цілі.

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Безпілотник XQ-58 Valkyrie від компанії Kratos Defense & Security Solutions отримає штучний інтелект та стане невразливим для російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це розробник Shield AI повідомив на своєму сайті.

Технологічна компанія Kratos Defense & Security Solutions, яка працює у сфері оборони, підписала контракт із Shield AI, яка розробила передову систему штучного інтелекту. Вона є віртуальним пілотом, здатним керувати різними платформами, включаючи звичайні квадрокоптери, великі дрони і навіть винищувачі F-16. За задумом розробників, ШІ повинен вести XQ-58 Valkyrie там, де супротивник пригнічує зв'язок та супутникову навігацію.

"Україна щомісяця втрачає 10 000 дронів через російські засоби радіоелектронної боротьби — насамперед тому, що росіяни глушать зв'язок і GPS. Якщо безпілотний літак не може працювати без GPS і без зв'язку, він буде практично безпорадним у майбутніх конфліктах", — прокоментував президент Shield AI Брендон Ценг. — "Якщо ви берете доступний реактивний літак без екіпажу, такий як XQ-58, і поєднуєте його з нашим пілотом зі штучним інтелектом, то отримуєте стратегічний засіб стримування, який змінює правила гри".

Співзасновник та генеральний директор Shield AI Райан Ценг додав, що сьогодні XQ-58 Valkyrie є одним із небагатьох наявних реактивних безпілотників, які готові до впровадження ШІ. Він пообіцяв, що у співпраці з Kratos компанія зможе дуже швидко виробляти "розумні" літаки.

Kratos Defense & Security Solutions зараз виробляє близько 150 реактивних дронів вартістю від $400 тис. до $6,5 млн, включаючи Valkyrie, Tactical Firejet, Mako. Вона постачає свою продукцію військово-повітряним, морським силам, корпусу морської піхоти та іншим підрозділам армії США.

XQ-58A Valkyrie випускають у двох модифікаціях: Block 1 та Block 2. Друга версія може літати на висоті 13,7 км, розганятися до 1,050 км/год (0,85 Маха) та діяти на відстані 5500 км від оператора. Безпілотник завдяки відкритій архітектурі оснащується різними датчиками, а також може нести до восьми керованих бомб JDAM чи GBU-39.

Нещодавно американці замовили два XQ-58A Valkyrie для нової програми Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer (проникаючий доступний автономний сумісний убивця), їх мають поставити у вересні 2023 року. Передбачається, що ВМС США використовуватимуть їх для автономного проникнення на ворожу територію, оминаючи систему ППО, потенційно у складі великого рою.

Раніше писали, що Shield AI розробила систему штучного інтелекту Hivemind. Вона дозволяє БПЛА та літакам автономно виконувати завдання без GPS та інших систем зв'язку, самостійно визначає цілі та здійснює атаки, керуючись заздалегідь прописаними інструкціями від операторів.