ВМС США купують ударні БПЛА XQ-58 Valkyrie для секретної місії проти дронів

Безпілотники здатні виконувати завдання на дистанції до 4 800 км та на висоті до 14 км. Ймовірно, їх використовуватимуть у складі рою дронів і в тилу ворога.

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Військово-морські сили США стануть другим оператором безпілотника XQ-58 Valkyrie. Було підписано контракт на закупівлю двох БПЛА. Про це повідомляє The Drive.

У межах раніше невідомої програми Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer (проникний доступний автономний сумісний убивця) ВМС США отримають два безпілотники. Нині на озброєнні Valkyrie знаходиться лише у Військово-повітряних силах США. БПЛА, ймовірно, використовуватиметься для проникнення за ворожу протиповітряну оборону і працюватиме з високим ступенем автономності, потенційно в складі рою дронів.

Контракт із ВМС США було підписано 30 грудня 2022 року. Два БПЛА коштуватимуть бюджету 15,5 млн доларів. Він охоплює виробництво та постачання XQ-58A разом із "корисними датчиками". Безпілотники Valkyrie можуть використовуватися як автономні пристрої для операцій, що проникають в тил ворога. Завершити постачання до американської армії планують до 30 вересня 2023 року.

[ + – ] XQ-58A не залежить від злітно-посадкових смуг

XQ-58A Valkyrie — це багатофункціональний безпілотник, який існує у двох модифікаціях: Block 1 та Block 2. Яке саме покоління закупить армія США не вказується. Однак друге покоління здатне підніматися на висоту до 13,5 км, а максимальна дальність польоту становить 4 800 км. Характеристики також залежать від ваги дрону, яка може сягати 2 700 кг. Завдяки відкритій архітектурі на безпілотник можна швидко інтегрувати датчики й інші системи.

Однією з переваг БПЛА є ще й те, що він незалежний від злітних смуг. Його запускають за допомогою спеціальної пускової установки. А на землю Valkyrie приземляється за допомогою парашута.

Нагадаємо, 18 січня 2022 року в США розкрили програму створення безпілотників "Демогоргон", яка має стати частиною Військово-повітряних сил.

29 вересня 2021 Китай представив ударно-розвідувальний БПЛА FH-97 — практично повну копію XQ-58A Valkyrie.