ВМС США закупают ударные БПЛА XQ-58 Valkyrie для секретной миссии против дронов

Беспилотники способны выполнять задачи на дистанции до 4800 км и на высоте до 14 км. Вероятно, их будут использовать в составе роя дронов и в тылу врага.

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Военно-морские силы США станут вторым оператором беспилотника XQ-58A Valkyrie. Был подписан контракт на закупку двух БПЛА. Об этом сообщает The Drive.

В рамках ранее неизвестной программы Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer (проникающий доступный автономный совместимый убийца) ВМС США получат два беспилотника. Ныне на вооружении Valkyrie находится только у Военно-воздушных сил США. БПЛА, вероятно, будет использоваться для проникновения за враждебную противовоздушную оборону и работать с высокой степенью автономности, потенциально в составе роя дронов.

Контракт с ВМС США был подписан 30 декабря 2022 года. Два БПЛА обойдутся бюджету в 15,5 млн долларов. Он охватывает производство и поставку XQ-58A вместе с "полезными датчиками". Беспилотники Valkyrie могут использоваться как автономные устройства для проникающих в тыл врага операций. Завершить поставку в американскую армию планируют до 30 сентября 2023 года.

[ + – ] XQ-58A не зависит от взлетно-посадочных полос

XQ-58A Valkyrie — это многофункциональный беспилотник, который существует в двух модификациях: Block 1 и Block 2. Какое именно поколение закупит армия США не указывается. Однако второе поколение способно подниматься на высоту до 13,5 км, а максимальная дальность полета составляет 4800 км. Характеристики также зависят от веса дрона, который может доходить до 2700 кг. За счет открытой архитектуры на беспилотник можно быстро интегрировать датчики и другие системы.

Одно из преимуществ БПЛА еще и в том, что он независим от взлетных полос. Его запускают при помощи специальной пусковой установки. А на землю Valkyrie приземляется при помощи парашюта.

Напомним, 18 января 2022 года в США раскрыли программу создания беспилотников "Демогоргон", которая должна стать частью Военно-воздушных сил.

29 сентября 2021 года Китай представил ударно-разведывательный БПЛА FH-97 — практически полную копию XQ-58A Valkyrie.