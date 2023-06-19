Боевой дрон XQ-58 Valkyrie будет работать даже под российским РЭБ: поможет ИИ (видео)

С передовой системой от Shield AI беспилотники смогут автономно выполнять задачи там, где не работает связь и спутниковая навигация, в том числе атаковать цели.

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Беспилотник XQ-58 Valkyrie от компании Kratos Defense & Security Solutions получит искусственный интеллект и станет неуязвимым для российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом разработчик Shield AI сообщил на своем сайте.

Технологическая компания Kratos Defense & Security Solutions, работающая в сфере обороны, подписала контракт с Shield AI, разработавшей передовую систему искусственного интеллекта. Она представляет собой виртуального пилота, способного управлять разными платформами, включая обычные квадрокоптеры, крупные дроны и даже истребители F-16. По задумке разработчиков, ИИ должен вести XQ-58 Valkyrie там, где противник подавляет связь и спутниковую навигацию.

"Украина ежемесячно теряет 10 000 дронов из-за российских средств радиоэлектронной борьбы — в первую очередь потому, что русские глушат связь и GPS. Если беспилотный самолет не может работать без GPS и без связи, он будет практически бесполезен в будущих конфликтах", — прокомментировал президент Shield AI Брэндон Ценг. — "Если вы берете доступный реактивный самолет без экипажа, такой как XQ-58, и соединяете его с нашим пилотом с искусственным интеллектом, то получаете стратегическое средство сдерживания, которое меняет правила игры".

Соучредитель и генеральный директор Shield AI Райан Ценг добавил, что на сегодняшний день XQ-58 Valkyrie является одним из немногих работающих реактивных беспилотников, которые готовы к внедрению ИИ. Он пообещал, что в сотрудничестве с Kratos компания сможет очень быстро производить "умные" самолеты.

Kratos Defense & Security Solutions сейчас производит около 150 реактивных дронов стоимостью от $400 тыс. до $6,5 млн, включая Valkyrie, Tactical Firejet, Mako. Она поставляет свою продукцию военно-воздушным, морским силам, корпусу морской пехоты и другим подразделениям армии США.

XQ-58A Valkyrie выпускают в двух модификациях: Block 1 и Block 2. Вторая версия может летать на высоте 13,7 км, разгоняться до 1,050 км/ч (0,85 Маха) и действовать на расстоянии 5500 км от оператора. Беспилотник благодаря открытой архитектуре оснащается разными датчиками, а также может нести до восьми управляемых бомб JDAM или GBU-39.

Недавно американцы заказали два XQ-58A Valkyrie для новой программы Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer (проникающий доступный автономный совместимый убийца), их должны поставить к сентябрю 2023 года. Предполагается, что ВМС США будут использовать их для автономного проникновения на вражескую территорию, минуя систему ПВО, потенциально в составе большого роя.

Ранее писали, что Shield AI разработала систему искусственного интеллекта Hivemind. Она позволяет БПЛА и самолетам автономно выполнять задачи без GPS и других систем связи, самостоятельно определяет цели и совершает атаки, руководствуясь заранее прописанными инструкциями от операторов.