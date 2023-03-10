Военные самолеты будут летать без GPS и пилотов: уже ведутся разработки в этой сфере

ИИ-система компании Shield AI умеет управлять не только роем дронов, но и несколькими самолетами одновременно.

Related video

Компания Boeing объявила о сотрудничестве с американским стартапом в области обороны Shield AI для интеграции автономных возможностей и искусственного интеллекта (ИИ) в существующие и будущие оборонные платформы, пишет Defense Post. Меморандум о партнерстве был подписан во время Симпозиума по воздушной обороне Ассоциации ВВС США.

Компания Shield AI известна как производитель ИИ-систем, таких как Hivemind (Улей), которая позволяет роям беспилотников и самолетов работать автономно без необходимости подключения по GPS или других систем связи. Это очень важно на современном поле боя, где средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) могут заглушить все частоты связи беспилотников.

Система ИИ от Shield AI для управления военной техникой для совместных миссий Фото: Shield AI

Система Hivemind от Shield AI позволяет военным БПЛА и самолетам автономно выполнять зачистку территорий, проникать через системы ПВО и участвовать в воздушных дуэлях. Она использует ИИ для распознавания вражеских объектов и техники и принимает решение об атаке. При этом не нуждается в системах связи для принятия решений. Компьютер на земле указывает самолету и автопилоту, куда ему лететь и что делать для выполнения миссии и после этого даже если связь потеряна (в том числе заглушены каналы GPS), то дрон или самолет продолжит выполнять свою задачу ни смотря ни на что.

По словам президента Shield AI Брэндона Ценга, интеграция его системы известной как "ИИ-пилот" с самолетами изменит будущее авиационной индустрии.

Ранее Фокус рассказывал о том, как "умные" снаряды стреляют, залетая за угол, взрываются по команде и как это возможно.