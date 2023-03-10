Військові літаки літатимуть без GPS та пілотів: вже ведуться розробки у цій сфері

ШІ-система компанії Shield AI вміє керувати не тільки роєм дронів, а й кількома літаками одночасно.

Related video

Компанія Boeing оголосила про співпрацю з американським стартапом в галузі оборони Shield AI для інтеграції автономних можливостей та штучного інтелекту (ШІ) в існуючі та майбутні оборонні платформи, пише Defense Post. Меморандум про партнерство було підписано під час Симпозіуму з питань повітряної оборони Асоціації ВПС США.

Компанія Shield AI відома як виробник ШІ-систем, таких як Hivemind (Вулик), яка дозволяє роям безпілотників та літаків працювати автономно без необхідності підключення GPS або інших систем зв'язку. Це дуже важливо на сучасному полі бою, де засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) можуть заглушити всі частоти безпілотників.

Система ШІ від Shield AI для управління військовою технікою для спільних місій Фото: Shield AI

Система Hivemind від Shield AI дозволяє військовим БПЛА та літакам автономно виконувати зачистку територій, проникати через системи ППО та брати участь у повітряних дуелях. Вона використовує ШІ для розпізнавання ворожих об'єктів та техніки і приймає рішення про атаку. При цьому не потребує систем зв'язку для прийняття рішень. Комп'ютер на землі вказує літаку та автопілоту куди йому летіти і що робити для виконання місії, і після цього навіть якщо зв'язок втрачений (зокрема заглушені канали GPS), то дрон чи літак продовжить виконувати своє завдання ні на що.

За словами президента Shield AI Брендона Ценга, інтеграція його системи відомої як "ШІ-пілот" із літаками змінить майбутнє авіаційної індустрії.

Раніше Фокус розповідав про те, як "розумні" снаряди стріляють, залітаючи за ріг, вибухають по команді і як це можливо.