"Розумні" снаряди стріляють, залітаючи за ріг, вибухають по команді: як це можливо

Удосконалені боєприпаси від Northrop Grumman можуть змінювати напрямок. У компанії запевняють, що технологія дозволяє знищувати дрони та цілі за укриттями.

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Електронні процесори роблять звичайні боєприпаси середнього калібру потужнішими та наділяють їх новими здібностями. Керівник бізнес-підрозділу Armament Systems компанії Northrop Grumman Райлан Гарріс розповів про вдосконалення зброї в інтерв'ю сайту Breaking Defence.

До середніх відносяться боєприпаси калібру 20, 25, 30 та 40 мм, їх використовують, стріляючи з різних гармат, зокрема встановлених на літаках, авіаносцях Stryker та бойових машинах Bradley. За словами Райлана /Гарріса, Northrop Grumman випускає близько 5 млн таких патронів на рік, поставляючи їх армії США та її союзникам.

Звичайні боєприпаси здебільшого мають механічні або хімічні підривники, які детонують вибухові речовини та роблять постріл, проте зараз існують удосконалені типи, оснащені електронними компонентами. Завдяки вбудованим чіпам, військові можуть програмувати різні функції, такі як точковий підрив цілі або вибух повітря при зближенні з метою. Крім мікропроцесорів, таким снарядам також потрібні компактні джерела живлення.

За словами Гарріса, удосконалені боєприпаси з'явилися у відповідь на загрозу з боку мобільних груп із протитанковими ракетними комплексами (ПТРК), які можуть знищувати Bradley та Stryker з великої відстані. Команди, озброєні ПТРК, їздять на тактичних колісних машинах і дотримуються максимально можливої дистанції, де їх не можна вразити звичайними патронами. Ще одна небезпечна загроза — кораблі та швидкі надводні апарати.

Удосконалені патрони поділяються на три типи:

програмований повітряний підрив, неконтактний підрив, керовані боєприпаси.

Кожен із них призначений для різних завдань. Модифікації з програмованим підривом призначені для цілей в укриттях, будівлях і напівброньованих цілей. Військові можуть обирати, де саме станеться вибух: перед, над або позаду противника. Можна запрограмувати боєприпас, щоб він спочатку пробив перешкоду і лише потім вибухнув.

"Гарматна система відправить снаряду повідомлення із зазначенням режиму, він вистрілить, підрахує обороти, які робить під час польоту, забезпечуючи точний розрахунок, щоб вибухнути в конкретному місці", — пояснив представник Northrop Grumman.

Неконтактні боєприпаси також призначені для боротьби з дронами та стрільби зверху донизу. Вони оснащені спеціальними датчиками у передній частині, які активують вибух у повітрі, виявивши мету на певній відстані. Таким чином, стрілку не обов'язково потрапляти безпосередньо в БПЛА, достатньо розрахувати приблизний напрямок руху.

Третій тип оснащений електронікою, яка змінює аеробалістичні характеристики, впливаючи на обертання снаряда під час польоту. Звичайно, таким чином не можна сильно "закрутити" кулю і відправити її за кут, але можна підкоригувати її напрямок прямо на шляху до мети, знизивши розкид при стрільбі та збільшивши дальність ураження. Для управління хвостовою частиною боєприпасу є невеликі ребра або "плавники".

"У випадках з деякими загрозами, такими як рій БПЛА, ви можете атакувати цілі та переходити до наступних, перш ніж вразите попередню, знаючи, що ваш керований снаряд вразить її одним пострілом. Це полегшує перемогу над роями", — повідомив Гарріс.

У січні стало відомо, що Росія досі оснащує ракети електронікою із країн Заходу. Як з'ясували дослідники, росіяни обходять санкції та закуповують необхідні комплектуючі через Туреччину та Китай.