"Умные" снаряды стреляют, залетая за угол, взрываются по команде: как это возможно

Усовершенствованные боеприпасы от Northrop Grumman могут менять направление. В компании уверяют, что технология позволяет уничтожать дроны и цели за укрытиями.

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Электронные процессоры делают обычные боеприпасы среднего калибра более мощными и наделяют их новыми способностями. Руководитель бизнес-подразделения Armament Systems компании Northrop Grumman Райлан Харрис рассказал об усовершенствования оружия в интервью сайту Breaking Defence.

К средним относятся боеприпасы калибра 20, 25, 30 и 40 мм, их используют, стреляя из различных орудий, в том числе установленных на самолетах, авианосцах Stryker и боевых машинах Bradley. По словам Райлана Харриса, Northrop Grumman выпускает около 5 млн таких патронов в год, поставляя их армии США и ее союзникам.

Обычные боеприпасы в основном имеют механические или химические взрыватели, который детонируют взрывчатые вещества и производят выстрел, однако сейчас существуют усовершенствованные типы, оснащенные электронными компонентами. Благодаря встроенным чипам, военные могут программировать различные функции, такие как точечный подрыв цели или взрыв в воздухе при сближении с целью. Помимо микропроцессоров, таким снарядам также требуются компактные источники питания.

По словам Харриса, усовершенствованные боеприпасы появились в ответ на угрозу со стороны мобильных групп с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), которые могут уничтожать Bradley и Stryker с большого расстояния. Команды, вооруженные ПТРК, ездят на тактических колесных машинах и придерживаются максимально возможной дистанции, где их нельзя поразить обычными патронами. Еще одна опасная угроза — корабли и быстрые надводные аппараты.

Усовершенствованные патроны делятся на три типа:

программируемый воздушный подрыв, неконтактный подрыв, управляемые боеприпасы.

Каждый из них предназначен для разных задач. Модификации с программируемым подрывом предназначены для целей в укрытиях, зданиях и полубронированных целей. Военные могут выбирать, где именно произойдет взрыв: перед, над или позади противника. Можно запрограммировать боеприпас, чтобы он сначала пробил препятствие и лишь потом взорвался.

"Орудийная система отправит снаряду сообщение с указанием режима, он выстрелит, подсчитает обороты, которые совершает во время полета, обеспечивая точный расчет, чтобы взорваться в конкретном месте", — объяснил представитель Northrop Grumman.

Неконтактные боеприпасы также предназначены для борьбы с дронами и стрельбы сверху вниз. Они оснащены специальными датчиками в передней части, которые активируют взрыв в воздухе, обнаружив цель на определенном расстоянии. Таким образом стрелку не обязательно попадать непосредственно в БПЛА, достаточно рассчитать примерное направление движения.

Третий тип оснащен электроникой, которая меняет аэробаллистические характеристики, воздействуя на вращение снаряда во время полета. Конечно, таким образом нельзя сильно "закрутить" пулю и отправить ее за угол, но можно подкорректировать ее направление прямо на пути к цели, снизив разброс при стрельбе и увеличив дальность поражения. Для управления в хвостовой части боеприпаса имеются небольшие ребра или "плавники".

"В случаях с некоторыми угрозами, такими как рой БПЛА, вы можете атаковать цели и переходить к следующим, прежде чем поразите предыдущую, зная, что ваш управляемый снаряд поразит ее одним выстрелом. Это облегчает победу над роями", — сообщил Харрис.

В январе стало известно, что Россия до сих пор оснащает ракеты электроникой из стран Запада. Как выяснили исследователи, россияне обходят санкции и закупают необходимые комплектующие через Турцию и Китай.