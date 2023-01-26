Российские ракеты до сих пор оснащают электроникой из стран Запада: как так вышло

Санкции США против РФ не действуют — страна-агрессор находит способы их обхода при помощи Китая и Турции.

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Издание "Важные истории" выяснило, что "Ростех" закупает электронные компоненты для нужд ВПК в западных странах. В своем материале журналисты рассказали, по какой схеме идут поставки.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что "Ростех", отвечающий за то, чтобы ракеты, барражирующие боеприпасы, системы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оснащалось электроникой, действует через концерн "Радиоэлектронные технологии", который, в свою очередь, пользуется услугами нескольких компаний. Журналисты акцентировали, что концерн под санкциями давно — с 2014 года.

В структуру концерна "Радиоэлектронные технологии" входит компания "Радиоприборснаб", которая занимается непосредственно закупками комплектующих. В прошлом году, когда войска России вторглись на территорию Украины, "Радиоприборснаб" продавал иностранную электронику только тем НИИ и производителям, которые входят в состав "Ростеха". В материале отмечается, что эти компании занимаются созданием комплексов РЭБ для российских истребителей, авионики, радаров. Хотя "Радиоприборснаб" тоже под санкциями, ему удается делать закупки посредством компании, которая называется… "Радиоприборснаб", находится по тому же адресу и принадлежит настоящему "Радиоприборснабу" и структуре концерна. В течение 2022-го клону "Радиоприборснаба" удалось купить электроники на 17 млрд руб. ($244 млн).

Но, как водится, не обошлось без "схемы", в которой была задействована еще одна компания — "Тесткомплект", которая также является поставщиком концерна "Океанприбор", разрабатывающего системы для военных кораблей. "Важным историям" удалось найти связь между концерном "Радиоэлектронные технологии" и "Тесткомплектом". Связь оказалась родственной в прямом смысле слова: учредитель "Тесткомплекта" — супруга топ-менеджера концерна. Эта компания покупает технику у китайской United Electronics Group Company Limited, которой владеет человек с вполне русским именем Юрий Жуков.

Кроме "Тесткомплекта" закупали электронику на Западе компании с одинаковыми аббревиатурными названиями — "ВМК". Они привлекли еще двух поставщиков — из Турции (Turkik Union And Dijital Teknoloji) и КНР (Tordan Industry Limited). Последняя, кстати, зарегистрирована на владельца одной из "ВМК".

Ранее мы сообщали о том, что Нидерланды арестовали гражданина РФ, которого подозревают в закупке микроэлектроники для российского ВПК.