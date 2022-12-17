В Нидерландах поймали россиянина, поставлявшего санкционные чипы и дроны в РФ

Следствие считает, что Россия могла использовать технологии в военных целях.

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В Нидерландах россиянина арестовали по подозрению в незаконных поставках микрочипов, дронов и другой электроники в Россию. Голландский сайт AD сообщил подробности, ссылаясь на Генеральную прокуратуру страны.

55-летний Дмитрий К. из провинции Гелдерланд имеет как голландское, так и российское гражданство, в Нидерландах проживает около тридцати лет. Некоторое время назад он открыл предприятие по продаже электроники недалеко от города Девентер. В мае, когда Европейский союз ввел санкции против России из-за вторжения в Украину, мужчина перепрофилировал свой бизнес в магазин и занялся канцтоварами.

Расследование началось после того, как банк сообщил о подозрительных платежах из России, а вскоре транспортная компания проинформировала органы власти об отправке подсанкционных товаров. Правоохранители пришли к выводу, что россиянин торговал канцтоварами только на бумаге, а на самом деле продавал микросхемы и другие технологии в Россию. Дмитрий подделал документы, указав в качестве покупателя компании на Мальдивах. Прокуратура обнаружила восемь счетов на сумму около 2 млн евро, которые были сфальсифицированы в период с июня по сентябрь.

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Во время предварительного слушания в Роттердамском суде прокурор заявил, что следователи раскрыли схему поставок. Микрочипы другие устройства от имени российских компаний закупались у поставщиков, затем доставлялись в Нидерланды, а оттуда с помощью Дмитрия попадали в Россию через другие страны в качестве контрабанды. В конечном итоге чипы и другую запрещенную продукцию получила компания в Москве, сотрудничающая с государственной корпорацией Ростех, которая, в свою очередь, задействована в военной промышленности РФ.

"Эти технологии, вероятно, использовались в военных целях", — отметил прокурор.

Помимо чипов, Дмитрий также пытался отправить в Россию беспилотные летательные аппараты — аналогичную модель используют российские войска. На телефоне россиянина нашли множество "пророссийских изображений": почти 6 тысяч фотографий с оружием, военными и взрывами. На одном из снимков запечатлен мертвый украинский солдат.

"Ответчик считает, что мы сильно на него давим. Но мы не можем и не должны закрывать глаза на социальный контекст", — подчеркнул прокурор.

Как утверждает адвокат россиянина Кристиан Виссер, что следствия нет никаких доказательств того, что товары Дмитрия использовала российская армия. Он также утверждает, будто в счета закралась опечатка, а общая сумма продаж составляет 300 тыс. евро. На сегодняшний день подозреваемый провел под арестом два с половиной месяца, и суд в Роттердаме не стал продлять срок заключения, хотя продолжает рассматривать дело.

Ранее США перекрыли поставки "серых" чипов в Россию и ввели санкции против посредников из Армении, Тайваня и Швейцарии. Они помогали российским разработчикам печатать процессоры за рубежом в обход ограничений.