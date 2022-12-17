У Нідерландах упіймали росіянина, який постачав санкційні чипи та дрони у РФ

Слідство вважає, що Росія могла використати технології у військових цілях.

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У Нідерландах росіянина заарештували за підозрою у незаконному постачанні мікрочипів, дронів та іншої електроніки у Росію. Голландський сайт AD повідомив подробиці, посилаючись на Генеральну прокуратуру країни.

55-річний Дмитро К. із провінції Гелдерланд має як голландське, так і російське громадянство, в Нідерландах проживає близько тридцяти років. Якийсь час тому він відкрив підприємство з продажу електроніки неподалік міста Девентер. У травні, коли Європейський Союз запровадив санкції проти Росії через вторгнення в Україну, чоловік перепрофілював свій бізнес до магазину та зайнявся канцтоварами.

Розслідування почалося після того, як банк повідомив про підозрілі платежі з Росії, а незабаром транспортна компанія поінформувала органи влади про відправку підсанкційних товарів. Правоохоронці дійшли висновку, що росіянин торгував канцтоварами лише на папері, а насправді продавав мікросхеми та інші технології до Росії. Дмитро підробив документи, вказавши як покупця компанії на Мальдівах. Прокуратура виявила вісім рахунків на суму близько 2 млн євро, які були сфальсифіковані в період з червня по вересень.

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Під час попереднього слухання у Роттердамському суді прокурор заявив, що слідчі розкрили схему постачання. Мікрочипи інші пристрої від імені російських компаній закуповувалися у постачальників, потім доставлялися до Нідерландів, а звідти за допомогою Дмитра потрапляли до Росії через інші країни як контрабанду. Зрештою чипи та іншу заборонену продукцію отримала компанія в Москві, яка співпрацює з державною корпорацією Ростех, яка, зі свого боку, задіяна у військовій промисловості РФ.

"Ці технології, ймовірно, використовувалися у військових цілях", — зазначив прокурор.

Крім чипів, Дмитро також намагався відправити в Росію безпілотні літальні апарати – аналогічну модель використовують російські війська. На телефоні росіянина знайшли безліч "проросійських зображень": майже 6 тисяч фотографій зі зброєю, військовими та вибухами. На одному зі знімків знято мертвого українського солдата.

"Відповідач вважає, що ми сильно на нього тиснемо. Але ми не можемо і не повинні заплющувати очі на соціальний контекст", — наголосив прокурор.

Як стверджує адвокат росіянина Крістіан Віссер, слідства немає жодних доказів того, що товари Дмитра використовувала російська армія. Він також стверджує, ніби в рахунках закралася друкарська помилка, а загальна сума продажів становить 300 тис. євро. На сьогодні підозрюваний провів під арештом два з половиною місяці, і суд у Роттердамі не став продовжувати термін ув'язнення, хоча продовжує розглядати справу.

Раніше США перекрили постачання "сірих" чипів до Росії та ввели санкції проти посередників з Вірменії, Тайваню та Швейцарії. Вони допомагали російським розробникам друкувати процесори там в обхід обмежень.