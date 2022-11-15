США перекрили постачання "сірих" чипів у Росію, розкривши іноземних посередників

Російський розробник "Міландр" користувався послугами закордонних компаній, щоб розміщувати замовлення на великих фабриках і отримувати електроніку для військових цілей.

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Уряд США наклав санкції на компанії, які організували нелегальний імпорт чипів у Росію. Міністерство фінансів опублікувало рішення на офіційному сайті.

Американська влада виявила міжнародну мережу закупівель, яка забезпечує технологіями російський військово-промисловий комплекс. Вона працювала за допомогою фінансових посередників і осіб, пов'язаних із Кремлем. Загалом Мінфін запровадило обмеження проти 14 фізичних і 28 юридичних осіб, а також восьми літаків.

Серед компаній, що потрапили під санкції, опинилися російський розробник чипів "Міландр", а також пов'язаний із ним розробник електронних приладів "Мілур" і його закордонні партнери — Milur Electronics (Вірменія), Sharp Edge Engineering (Тайвань), Milur SA (Швейцарія). Всі вони постачали в Росію готову електроніку, яка потім використовувалася у військових цілях.

Наприклад, у російської компанії налагоджені контакти з великими виробниками, такими як TSMC і Global Foundries. Офіційно компанія займається розробкою інтегральних мікросхем із техпроцесом до 28 нм, виробництвом електронних модулів та інших комплектуючих. За останні десять років вона виконала понад 240 дослідно-конструкторських робіт, переважно на замовлення виробників обладнання для зв'язку, радіотехнічних систем, бортових обчислювачів і так далі.

Виробник запустив у Вірменії філію Milur Electronics, яка замовляла друк чипів на іноземних заводах і допомагала продавати їх іноземним партнерам. Milur SA є основним акціонером Milur Electronics і використовувалася співробітниками "Міландр" для переказу грошей у Milur Electronics, надання матеріальної та технічної підтримки.

Мінфін з'ясував, що гендиректором згаданої компанії та Milur Electronics є росіянин Росії Михайло Павлюк. Працюючи з Milur SA, він займався реєстрацією Milur Electronics у Вірменії та переказом коштів між компаніями, а завдяки фінансовим махінаціям на його особистому рахунку виявилася велика сума грошей.

Sharp Edge Engineering Inc — це тайванська підставна компанія-прокладка, яка закуповувала мікроелектронні компоненти у виробників в Азії. Співробітники Milandr використовували обліковий запис Sharp Edge для закупівлі обладнання.

Російські експерти розповіли виданню "Комерсант", що США вперше ввели санкції проти іноземних партнерів компаній із РФ. Це небезпечний прецедент, який остаточно може позбавити Росію доступу до зарубіжних фабрик. Водночас вітчизняні виробники можуть покрити лише 2%-3% потреб країни в електроніці.

У червні Тайвань заборонив постачання високотехнологічних чипів у Росію та Білорусь. Обмеження стосуються процесорів із тактовою частотою понад 25 мегагерц, а також постачання літографічного обладнання й електронних мікроскопів із функцією сканування

Раніше писали, що Китай масово постачає в Росію чипи, але майже половина з них виявляється несправними. Якщо раніше брак становив 2% від загальної кількості постачань, то тепер 40%.