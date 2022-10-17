Китай засипав Росію бракованими чипами: їх постачають у 20 разів більше, ніж раніше

Загалом, російські ґаджети коштуватимуть дорого, а працюватимуть гірше.

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Раніше відсоток бракованих процесорів, які постачають з КНР до РФ, становив 2%, а тепер — 40%. Про це повідомляє російське ЗМІ "Комерсант", посилаючись на свої джерела.

Як пише видання, таку інформацію воно отримало від виробників ґаджетів та ПК. Ті скаржаться на безліч бракованого комплектування, зокрема чипів, модулів пам'яті та накопичувачів, які, як відомо, є найважливішими компонентами будь-якої електроніки. У своєму матеріалі ЗМІ стверджує, що до введення санкцій США проти Росії, відсоток дефектів був невеликим — 2, а тепер майже половина китайського постачання не годиться для використання в нових приладах. За даними джерел, дефекти становлять 40%.

Джерела кажуть, однак, що винні усьому санкції США проти Китаю. Як ми раніше повідомляли, у Білому домі було прийнято рішення посилити правила експортного контролю, зокрема в області напівпровідників. Через таке рішення, три американські та один європейський виробник обладнання для виробництва процесорів відмовилися співпрацювати з підприємствами з КНР. Російські ж спікери наголошують на зміні "довжини" ланцюжка постачання, мовляв, підсанкційним китайським компаніям не вигідно працювати з РФ. Але, можливо, тут діє правило "палиця два кінці має", адже і на російські підприємства накладено санкції ("Байкал Електронікс", МЦСТ, НВЦ "Елвіс", "Акваріус").

Російські виробники змушені закуповувати деталі для комплектування через посередників, і у результаті якість ніхто не контролює. У матеріалі "Комерсант" сказано, що це негативно вплине на ціну ґаджетів російського виробництва — вони суттєво подорожчають.

Одне з джерел розповіло, що все почалося ще у 2019 році, коли весь континент охопила пандемію коронавірусу. Але далі стало лише гірше, і виною тому санкції США.

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