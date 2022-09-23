Перший у світі смартфон з Dimensity 9000+ встановив рекорд продажів: чим хороший Asus ROG 6

Модель назвали "королем Android-смартфонів" за високу продуктивність та незвичайний дизайн.

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Новий потужний смартфон Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition встановив рекорд продажів у Китаї. Подробиці повідомляє китайське видання MyDrivers.

Як повідомила Asus, 22 вересня ROG 6 став рекордсменом з продажу на платформі JD.com загалом, і зокрема у сегменті ігрових смартфонів з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Цікаво, що презентація пристрою, названого "королем Android-смартфонів", відбулася зовсім недавно — 19 вересня. У Китаї його продають за ціною від 650 доларів.

Asus ROG 6 став першим у світі смартфоном на базі процесора MediaTek Dimensity 9000+ — це високопродуктивний восьмиядерний чіпсет, виготовлений за 4-нанометровим технопроцесом. Він отримав 1 ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2850 МГц та 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц. Процесор отримав найвищий бал за продуктивність історії бенчмарку Master Lu. Водночас смартфони-конкуренти зазвичай оснащені процесорами Qualcomm Snapdragon 8.

Asus ROG 6 також отримав 6,78-дюймовий екран з роздільною здатністю 2448×1080 пікселів без отворів під камери та датчики, фронтальну камеру на 12 МП та задню камеру з трьома датчиками (50 МП — основна, 13 МП — ширококутна, 5 МП ). Акумулятор ємністю 6000 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт. При цьому телефон важить 239 г та 10,4 мм завтовшки.

Спеціально для ігор смартфон оснащений якісною системою охолодження. Усередині знаходиться конденсуючий матеріал, який зменшує температуру під час роботи приблизно на 10 градусів, а задня кришка AeroActive Portal відкривається, збільшуючи розсіювання тепла на 20%, а при падінні спеціальний механізм автоматично закриває її в польоті, щоб запобігти несправностям. Крім того, телефон захищений за стандартом IPX4.

Незважаючи на значні габарити, Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition виявився легшим за iPhone 14 Pro Max, який розкритикували через велику вагу. Новинка від Apple стала найважчим смартфоном на ринку із масою 240 г.

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