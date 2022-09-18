Бюджетні смартфони 2022: топ-10 новинок із гарним співвідношенням ціна-якість (відео)

Фокус аналізує новинки смартфонів сезону осінь 2022 — що скільки коштує та коли можна буде купити.

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Осінь 2022 року порадувала щедрим "врожаєм" технологічних новинок. У цьому огляді Фокус розповість про найкращі бюджетні смартфони 2022, які скоро з'являться і в українських магазинах.

Смартфон Honor X40: незабаром у продажу

Марка Honor (належить Huawei) випустила смартфон моделі X40, продаж якого стартує з наступного тижня. Він позиціонується на ринку як "середнячок", гідний своїх грошей.

[ + – ] Огляд смартфона Honor X40

Технічні характеристики смартфона Honor X40:

Операційна система: Android 12 (Magic UI 6.1)

Екран: 6,67 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2400х1080 пікс.

Частота оновлення екрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 695

Тактова частота: до 2,2 ГГц

Графічний прискорювач: Adreno 619

Стільниковий модем: Snapdragon X51 5G

Об'єм оперативної пам'яті: 6, 8 або 12 Гб

Флеш-накопичувач: 128 або 256 Гб

Місткість акумулятора: 5100 мА·год

Смартфон має 8-мегапіксельну "фронталку", а основна камера може похвалитися двома датчиками по 25 Мп і одним 2 Мп. Як і будь-який сучасний телефон, Honor X40 оснащений технологіями Wi-Fi та Bluetooth, портом USB Type-C.

Ціна: $215, $330 (залежно від модифікації)

Телефони Motorola: Moto e22 і Moto e22i

Мабуть, найочікуваніші смартфони осінь 2022 — це Moto e22 і Moto e22i від американського бренду Motorola. Незважаючи на досить скромні характеристики камер, невеликий об'єм пам'яті й відносно слабку ємність батареї, візуально обидва гаджети мають дуже привабливий вигляд. Як написали багато галузевих ЗМІ про ці новинки: "дешевий у ціні не означає дешевий на вигляд". І це так.

[ + – ] Смартфони Moto e22 та Moto e22i Фото: Motorola

Технічні характеристики смартфонів Moto e22 та Moto e22i

Операційна система: Android 12 + My UX (Moto e22), Android 12 Go Edition (Moto e22i)

Екран: 6,5 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 1600х720 пікс.

Частота оновлення екрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерний Helio G37

Тактова частота: до 2,3 ГГц

Графічний прискорювач: IMG PowerVR GE8320

Стільниковий модем: LTE

Об'єм оперативної пам'яті: 4 Гб

Флеш-накопичувач: 64 Гб + microSD

Місткість акумулятора: 4020 мА · год

Фронтальна камера має датчик на 5 Мп. Основна камера досить скромна — подвійний сенсор на 16 Мп і додатковий на 2 Мп. Підтримка LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-тюнер, 3,5-мм джек в порт USB Type-C додаються.

Ціна: 140 євро та 130 євро

Телефон Oppo K10x — конкурент моделі Honor X40

22 вересня на світовому ринку з'явиться ще один новий китайський смартфон, цього разу від Oppo. За характеристиками він схожий на новинку Honor, про яку ми вам розповідали раніше. Але є й суттєві відмінності.

[ + – ] Розпакування смартфона Oppo K10x

Технічні характеристики Oppo K10x

Операційна система: Android 12

Екран: 6,59 дюйма, роздільна здатність 2412х1080 пікс.

Частота оновлення екрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерний Snapdragon 695

Тактова частота: 2,2 ГГц

Графічний прискорювач: Adreno 619

Стільниковий модем: Snapdragon X51 5G

Об'єм оперативної пам'яті: 6, 8, 12 Гб

Флеш-накопичувач: 128 або 256 Гб + microSD

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Фронтальна камера має датчик на 16 Мп, а основна — потрійна, яка об'єднує сенсор 64 Мп, макромодуль на 2 Мп і ще один сенсор теж на 2 Мп.

У комплект поставки входить зарядний пристрій 67 Вт. Є роз'єм під USB Type-C, підтримка Wi-Fi та Bluetooth, 3,5-міліметровий джек. Апарат упевнено отримує звання найкращий бюджетний смартфон 2022 року.

Ціна: $215, $285 (на цінник впливає обсяг пам'яті)

Бюджетний варіант: смартфон Realme C30s

Ще один китайський бренд Realme презентував недорогу модель смартфона C30s. Його характеристики досить скромні, але й відповідна ціна — невисока. Але про все по порядку.

[ + – ] Розпакування смартфона C30s від Realme

Технічні характеристики смартфон Realme C30s

Операційна система: Realme UI Go Edition (на базі Android 12)

Екран: 6,5 дюйма, роздільна здатність 2412х1080 пікс.

Частота оновлення екрана: 60 Гц

Чип: 8-ядерний Unisoc SC9863A

Тактова частота: до 1,6 ГГц

Графічний прискорювач: PowerVR GE8322

Стільниковий модем: 4G/LTE

Об'єм оперативної пам'яті: 2, 4 Гб

Флеш-накопичувач: 32 або 64 Гб

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Як бачите, пам'ять телефону "коротка", але для дзвінків і посиденьок у соцмережах її вистачить. Те саме стосується й обох камер: фронтальна на 5 Мп і одинарна основна на 8 Мп суперзнімків не зроблять, але якщо ви не фотограф, і цього цілком можливо. Апарат також має слот для карти розширення пам'яті microSD, стандартний джек для навушників, підтримку Bluetooth.

Ціни: $95, $115 (залежно від об'єму пам'яті)

Смартфон iQOO Z6 Lite від Vivo

У наш огляд потрапила ще одна модель "made in China". Йдеться про недорогий смартфон 2022 — Vivo iQOO Z6 Lite. Непоганий бюджетник має подвійну основну камеру (50 Мп і 22 Мп), але об'єм його пам'яті невеликий. Проте ціна цілком прийнятна.

[ + – ] Огляд моделі iQOO Z6 Lite від Vivo

Технічні характеристики смартфона iQOO Z6 Lite від Vivo

Операційна система: Android 12

Екран: 6,58 дюйма, роздільна здатність 2412х1080 пікс.

Частота оновлення екрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерний Snapdragon 4 Gen

Тактова частота: 2,2 ГГц

Графічний прискорювач: Adreno

Стільниковий модем: Snapdragon X51

Об'єм оперативної пам'яті: 4, 6 Гб

Флеш-накопичувач: 64 або 128 Гб + microSD

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Що стосується фронтальної камери, то вона 8-мегапіксельна. Є підтримка бездротових протоколів зв'язку. Відомо, що пристрій вийде у двох колірних рішеннях — зелено-блакитному та благородному темно-сірому.

Ціна: близько $145

Недорогі смартфони Xiaomi: Redmi 11 Prime і Redmi 11 Prime 5G

Марка Xiaomi порадувала цілою серією нових смартфонів восени 2022 року. Однак ми зупинимося лише на двох відносно дешевих апаратах, у яких витримано баланс "ціна-якість".

[ + – ] Порівняльні характеристики смартфонів Redmi 11 Prime і Redmi 11 Prime 5G

Технічні характеристики Redmi 11

Операційна система: Android 12 (+ надбудова MIUI 13)

Екран: 6,58 дюйма, роздільна здатність 2408х1080 пікс.

Частота оновлення екрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерний Helio G99 (Redmi 11 Prime), 8-ядерний Dimensity 700 (Redmi 11 Prime 5G)

Тактова частота: до 2,2 ГГц

Графічний прискорювач: PowerVR GE8322

Стільниковий модем: 5G (Redmi 11 Prime 5G), 4G (Redmi 11 Prime)

Об'єм оперативної пам'яті: 4, 6 Гб

Флеш-накопичувач: 64, 128 Гб

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Екрани телефонів захищені склом Corning Gorilla Glass 3. Обидві моделі обладнані 8-мегапіксельними селфі-камерами, тому мають невеликі чубчики. Основна камера обох телефонів на 50 Мп + додатковий сенсор на 2 Мп. Молодша Redmi 11 Prime додатково оснащена 2-мегапіксельною камерою для зйомки в режимі макро. Далі набір опцій стандартний — Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, 3,5-мм джек для дротових навушників.

Ціни: $160, $175

Galaxy Wide 6 від Samsung за приємною ціною

Любителі марки Samsung із Південної Кореї зможуть придбати недорогу новинку восени 2022 року — Galaxy Wide 6 з потрійною камерою та підтримкою NFC.

[ + – ] Огляд новинки Galaxy Wide 6

Технічні характеристики смартфона Galaxy Wide 6

Операційна система: Android 12 (+ One UI)

Екран: 6,5 дюйма, роздільна здатність 720х1600 пікс.

Частота оновлення екрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерний MediaTek Dimensity 700

Тактова частота: 2,2 ГГц

Графічний прискорювач: Arm Mali-G57 MC2

Стільниковий модем: 5G

Об'єм оперативної пам'яті: 4 Гб

Флеш-накопичувач: 128 Гб + microSD

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Розберемося із камерами. Виробник встановив 8 Мп "фронталку", а основну оснастив трьома сенсорами: 50 Мп, 2 Мп, 2 Мп (для макрозйомки). Далі під капотом ви виявите технології Wi-Fi і Bluetooth, роз'єм для USB-C, 3,5 мм гніздо для навушників.

Ціна: $260

І ще один китайський смартфон — OnePlus Nord 20 SE

Телефон OnePlus Nord 20 SE замикає наш рейтинг недорогих смартфонів, що вийшли восени 2022 року. Ця модель — одна з найдешевших в асортименті цього бренду.

[ + – ] Відеотест смартфона OnePlus Nord 20 SE

Технічні характеристики смартфона OnePlus Nord 20 SE

Операційна система: OxygenOS 12.1 (на базі Android 12)

Екран: 6,56 дюйма, роздільна здатність 720х1612 пікс.

Частота оновлення екрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерний Helio G35

Тактова частота: 2,3 ГГц

Графічний прискорювач: IMG PowerVR GE8320

Стільниковий модем: LTE

Об'єм оперативної пам'яті: 4 Гб

Флеш-накопичувач: 64 Гб + microSD

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Як і в попередніх учасників рейтингу, цей апарат має фронтальну 8 Мп камеру, а також подвійну камеру з тильного боку на 50 Мп і 2 Мп. Смартфон цілком коштує своїх грошей, тому що може запропонувати стереофонічні динаміки, з'єднання Bluetooth, USB Type-C, швидку зарядку SuperVOOC (33 Вт). Гніздо для навушників також є.

Ціна: $200

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