Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Бюджетные смартфоны 2022: топ-10 новинок с хорошим соотношением цена-качество (видео)

смартфон, телефон, OnePlus, Nord 20 SE, бюджетный смартфон цена качество 2022, лучшие недорогие смартфоны 2022, лучший бюджетный смартфон 2022 года, недорогой смартфон 2022 года
Фото: OnePlus | Топ-10 новинок на рынке смартфонов с хорошим соотношением цена-качество (видео)

Фокус анализирует новинки смартфонов сезона осень 2022 — что почем и когда можно будет купить.

Related video

Осень 2022 года порадовала щедрым "урожаем" технологических новинок. В этом обзоре Фокус расскажет о лучших бюджетных смартфонах 2022, которые скоро появятся и в украинских магазинах.

Смартфон Honor X40: скоро в продаже

Марка Honor (принадлежит Huawei) выпустила смартфон модели X40, продажи которого стартуют со следующей недели. Он позиционируется на рынке, как "середнячок", достойный своих денег.

Обзор смартфона Honor X40

Технические характеристики смартфона Honor X40:

  • Операционная система: Android 12 (+Magic UI 6.1)
  • Экран: 6,67 дюймов, AMOLED, разрешение 2400х1080 пикс.
  • Частота обновления экрана: 120 Гц
  • Чип: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695
  • Тактовая частота: до 2,2 ГГц
  • Графический ускоритель: Adreno 619
  • Сотовый модем: Snapdragon X51 5G
  • Объем оперативной памяти: 6, 8 или 12 Гб
  • Флеш-накопитель: 128 или 256 Гб
  • Емкость аккумулятора: 5100 мА·ч

Смартфон располагает 8-мегапиксельной "фронталкой", а основная камера может похвастать двумя датчиками по 25 Мп и одним 2 Мп. Как и любой современный телефон, Honor X40 оснащен технологиями Wi-Fi и Bluetooth, портом USB Type-C.

  • Цена: $215, $330 (в зависимости от модификации)

Телефоны Motorola: Moto e22 и Moto e22i

Пожалуй, самые ожидаемые смартфоны осень 2022 — это Moto e22 и Moto e22i от американского бренда Motorola. Несмотря на довольно скромные характеристики камер, небольшой объем памяти и относительно слабенькую емкость батареи, выглядят визуально оба гаджета очень привлекательно. Как написали многие отраслевые СМИ об этих новинках: "дешевый в цене не означает дешевый на вид". И это правда так.

Moto e22, смартфоны, Moto e22i, бюджетные смартфоны 2022, лучшие бюджетные смартфоны 2022, недорогие смартфоны 2022, бюджетный смартфон цена качество 2022, топ бюджетных смартфонов 2022, лучшие недорогие смартфоны 2022, лучший бюджетный смартфон 2022 года, недорогой смартфон 2022 года, рейтинг недорогих смартфонов 2022, Fullscreen
Смартфоны Moto e22 и Moto e22i
Фото: Motorola

Технические характеристики смартфонов Moto e22 и Moto e22i

  • Операционная система: Android 12 + My UX (Moto e22), Android 12 Go Edition (Moto e22i)
  • Экран: 6,5 дюймов, AMOLED, разрешение 1600х720 пикс.
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Чип: 8-ядерный Helio G37
  • Тактовая частота: до 2,3 ГГц
  • Графический ускоритель: IMG PowerVR GE8320
  • Сотовый модем: LTE
  • Объем оперативной памяти: 4 Гб
  • Флеш-накопитель: 64 Гб + microSD
  • Емкость аккумулятора: 4020 мА·ч

Фронтальная камера аппаратов имеет датчик на 5 Мп. Основная камера довольно скромная — двойной сенсор на 16 Мп и дополнительный на 2 Мп. Поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-тюнер, 3,5-мм джек и порт USB Type-C прилагаются.

  • Цена: 140 евро и 130 евро

Телефон Oppo K10x — конкурент модели Honor X40

22 сентября на мировом рынке появится еще один новый китайский смартфон — на сей раз от Oppo. По характеристикам он схож с новинкой Honor, о которой мы вам рассказывали ранее. Но есть и существенные отличия.

Распаковка смартфона Oppo K10x

Технические характеристики Oppo K10x

  • Операционная система: Android 12
  • Экран: 6,59 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.
  • Частота обновления экрана: 120 Гц
  • Чип: 8-ядерный Snapdragon 695
  • Тактовая частота: 2,2 ГГц
  • Графический ускоритель: Adreno 619
  • Сотовый модем: Snapdragon X51 5G
  • Объем оперативной памяти: 6, 8, 12 Гб
  • Флеш-накопитель: 128 или 256 Гб + microSD
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Фронтальная камера располагает датчиком на 16 Мп, а основная — тройная, которая объединяет сенсор 64 Мп, макромодуль на 2 Мп и еще один сенсор тоже на 2 Мп.

В комплект поставки входит зарядное устройство 67 Вт. Есть разъем под USB Type-C, поддержка Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-миллиметровый джек. Аппарат уверено получает звание лучший бюджетный смартфон 2022 года.

  • Цена: $215, $285 (на ценник влияет объем памяти)

Бюджетный вариант: смартфон Realme C30s

Еще один китайский бренд, Realme, презентовал недорогую модель смартфона C30s. Его характеристики достаточно скромны, но и цена соответствующая — невысокая. Но обо всем по порядку…

Распаковка смартфона C30s от Realme

Технические характеристики смартфон Realme C30s

  • Операционная система: Realme UI Go Edition (на базе Android 12)
  • Экран: 6,5 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.
  • Частота обновления экрана: 60 Гц
  • Чип: 8-ядерный Unisoc SC9863A
  • Тактовая частота: до 1,6 ГГц
  • Графический ускоритель: PowerVR GE8322
  • Сотовый модем: 4G/LTE
  • Объем оперативной памяти: 2, 4 Гб
  • Флеш-накопитель: 32 или 64 Гб
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Как видите, память у телефона "короткая", но для звонков и посиделок в соцсетях ее хватит. То же касается и обеих камер: фронтальная на 5 Мп и одинарная основная на 8 Мп суперснимков не сделают, но если вы не фотограф — и этого вполне может быть достаточно. Аппарат также располагает слотом для карты расширения памяти microSD, стандартным джеком для наушников, поддержкой Bluetooth.

  • Цены: $95, $115 (в зависимости от объема памяти)

Смартфон iQOO Z6 Lite от Vivo

В наш обзор попала еще одна модель "made in China". Речь идет о недорогом смартфоне 2022 — Vivo iQOO Z6 Lite. Неплохой бюджетник имеет двойную основную камеру (50 Мп и 22 Мп), но объем его памяти невелик. Зато цена вполне приемлемая.

Обзор модели iQOO Z6 Lite от Vivo

Технические характеристики смартфона iQOO Z6 Lite от Vivo

  • Операционная система: Android 12
  • Экран: 6,58 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.
  • Частота обновления экрана: 120 Гц
  • Чип: 8-ядерный Snapdragon 4 Gen
  • Тактовая частота: 2,2 ГГц
  • Графический ускоритель: Adreno
  • Сотовый модем: Snapdragon X51
  • Объем оперативной памяти: 4, 6 Гб
  • Флеш-накопитель: 64 или 128 Гб + microSD
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Что касается фронтальной камеры, то он 8-мегапиксельная. Есть поддержка беспроводных протоколов связи. Известно, что устройство выйдет в двух цветовых решениях — зелено-голубом и благородном темно-сером.

  • Цена: около $145

Недорогие смартфоны Xiaomi: Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G

Марка Xiaomi порадовала целой серией новых смартфонов осенью 2022 года. Однако мы остановимся лишь на двух относительно дешевых аппаратах, в которых, тем не менее, выдержан баланс "цена качество".

Сравнительные характеристики смартфонов Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G

Технические характеристики Redmi 11

  • Операционная система: Android 12 (+ надстройка MIUI 13)
  • Экран: 6,58 дюймов, разрешение 2408х1080 пикс.
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Чип: 8-ядерный Helio G99 (Redmi 11 Prime), 8-ядерный Dimensity 700 (Redmi 11 Prime 5G)
  • Тактовая частота: до 2,2 ГГц
  • Графический ускоритель: PowerVR GE8322
  • Сотовый модем: 5G (Redmi 11 Prime 5G), 4G (Redmi 11 Prime)
  • Объем оперативной памяти: 4, 6 Гб
  • Флеш-накопитель: 64, 128 Гб
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Экраны телефонов защищены стеклом Corning Gorilla Glass 3. Обе модели оборудованы 8-мегапиксельными селфи-камерами, поэтому имеют небольшие "челки". Основная камера у обоих телефонов на 50 Мп + дополнительный сенсор на 2 Мп. Младшая Redmi 11 Prime дополнительно оснащена 2 Мп камерой для съемки в режиме макро. Далее набор опций стандартный — Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, 3,5-мм джек для проводных наушников.

  • Цены: $160, $175

Galaxy Wide 6 от Samsung по приятной цене

Любители марки Samsung из Южной Кореи смогут приобрести недорогую новинку осенью 2022 года — Galaxy Wide 6 с тройной камерой и поддержкой NFC.

Обзор новинки Galaxy Wide 6

Технические характеристики смартфона Galaxy Wide 6

  • Операционная система: Android 12 (+ One UI)
  • Экран: 6,5 дюймов, разрешение 720х1600 пикс.
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Чип: 8-ядерный MediaTek Dimensity 700
  • Тактовая частота: 2,2 ГГц
  • Графический ускоритель: Arm Mali-G57 MC2
  • Сотовый модем: 5G
  • Объем оперативной памяти: 4 Гб
  • Флеш-накопитель: 128 Гб + microSD
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Разберемся с камерами. Производитель установил 8 Мп "фронталку", а основную оснастил тремя сенсорами: 50 Мп, 2 Мп, 2 Мп (для макросъемки). Далее "под капотом" вы обнаружите технологии Wi-Fi и Bluetooth, разъем для USB-C, 3,5 мм гнездо для наушников.

  • Цена: $260

И еще один китайский смартфон — OnePlus Nord 20 SE

Телефон OnePlus Nord 20 SE замыкает наш рейтинг недорогих смартфонов, вышедших осенью 2022 года. Стоит отметить, что данная модель — одна из самых дешевых в ассортименте данного бренда.

Видеотест смартфона OnePlus Nord 20 SE

Технические характеристики смартфона OnePlus Nord 20 SE

  • Операционная система: OxygenOS 12.1 (на базе Android 12)
  • Экран: 6,56 дюймов, разрешение 720х1612 пикс.
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Чип: 8-ядерный Helio G35
  • Тактовая частота: 2,3 ГГц
  • Графический ускоритель: IMG PowerVR GE8320
  • Сотовый модем: LTE
  • Объем оперативной памяти: 4 Гб
  • Флеш-накопитель: 64 Гб + microSD
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Как и у предыдущих участников рейтинга, у этого аппарата имеется фронтальная 8 Мп камера, а также двойная камера с тыльной стороны на 50 Мп и 2 Мп. Смартфон вполне стоит своих денег, так как может предложить стереофонические динамики, Bluetooth-соединение, USB Type-C, быструю зарядку SuperVOOC (33 Вт). Гнездо для наушников тоже есть.

  • Цена: $200
Важно
Cамые надежные гаджеты за свои деньги: топ-6 ноутбуков и смартфонов (видео)
Cамые надежные гаджеты за свои деньги: топ-6 ноутбуков и смартфонов (видео)