Бюджетные смартфоны 2022: топ-10 новинок с хорошим соотношением цена-качество (видео)

Фокус анализирует новинки смартфонов сезона осень 2022 — что почем и когда можно будет купить.

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Осень 2022 года порадовала щедрым "урожаем" технологических новинок. В этом обзоре Фокус расскажет о лучших бюджетных смартфонах 2022, которые скоро появятся и в украинских магазинах.

Смартфон Honor X40: скоро в продаже

Марка Honor (принадлежит Huawei) выпустила смартфон модели X40, продажи которого стартуют со следующей недели. Он позиционируется на рынке, как "середнячок", достойный своих денег.

[ + – ] Обзор смартфона Honor X40

Технические характеристики смартфона Honor X40:

Операционная система: Android 12 (+Magic UI 6.1)

Экран: 6,67 дюймов, AMOLED, разрешение 2400х1080 пикс.

Частота обновления экрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695

Тактовая частота: до 2,2 ГГц

Графический ускоритель: Adreno 619

Сотовый модем: Snapdragon X51 5G

Объем оперативной памяти: 6, 8 или 12 Гб

Флеш-накопитель: 128 или 256 Гб

Емкость аккумулятора: 5100 мА·ч

Смартфон располагает 8-мегапиксельной "фронталкой", а основная камера может похвастать двумя датчиками по 25 Мп и одним 2 Мп. Как и любой современный телефон, Honor X40 оснащен технологиями Wi-Fi и Bluetooth, портом USB Type-C.

Цена: $215, $330 (в зависимости от модификации)

Телефоны Motorola: Moto e22 и Moto e22i

Пожалуй, самые ожидаемые смартфоны осень 2022 — это Moto e22 и Moto e22i от американского бренда Motorola. Несмотря на довольно скромные характеристики камер, небольшой объем памяти и относительно слабенькую емкость батареи, выглядят визуально оба гаджета очень привлекательно. Как написали многие отраслевые СМИ об этих новинках: "дешевый в цене не означает дешевый на вид". И это правда так.

[ + – ] Смартфоны Moto e22 и Moto e22i Фото: Motorola

Технические характеристики смартфонов Moto e22 и Moto e22i

Операционная система: Android 12 + My UX (Moto e22), Android 12 Go Edition (Moto e22i)

Экран: 6,5 дюймов, AMOLED, разрешение 1600х720 пикс.

Частота обновления экрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерный Helio G37

Тактовая частота: до 2,3 ГГц

Графический ускоритель: IMG PowerVR GE8320

Сотовый модем: LTE

Объем оперативной памяти: 4 Гб

Флеш-накопитель: 64 Гб + microSD

Емкость аккумулятора: 4020 мА·ч

Фронтальная камера аппаратов имеет датчик на 5 Мп. Основная камера довольно скромная — двойной сенсор на 16 Мп и дополнительный на 2 Мп. Поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-тюнер, 3,5-мм джек и порт USB Type-C прилагаются.

Цена: 140 евро и 130 евро

Телефон Oppo K10x — конкурент модели Honor X40

22 сентября на мировом рынке появится еще один новый китайский смартфон — на сей раз от Oppo. По характеристикам он схож с новинкой Honor, о которой мы вам рассказывали ранее. Но есть и существенные отличия.

[ + – ] Распаковка смартфона Oppo K10x

Технические характеристики Oppo K10x

Операционная система: Android 12

Экран: 6,59 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.

Частота обновления экрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерный Snapdragon 695

Тактовая частота: 2,2 ГГц

Графический ускоритель: Adreno 619

Сотовый модем: Snapdragon X51 5G

Объем оперативной памяти: 6, 8, 12 Гб

Флеш-накопитель: 128 или 256 Гб + microSD

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Фронтальная камера располагает датчиком на 16 Мп, а основная — тройная, которая объединяет сенсор 64 Мп, макромодуль на 2 Мп и еще один сенсор тоже на 2 Мп.

В комплект поставки входит зарядное устройство 67 Вт. Есть разъем под USB Type-C, поддержка Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-миллиметровый джек. Аппарат уверено получает звание лучший бюджетный смартфон 2022 года.

Цена: $215, $285 (на ценник влияет объем памяти)

Бюджетный вариант: смартфон Realme C30s

Еще один китайский бренд, Realme, презентовал недорогую модель смартфона C30s. Его характеристики достаточно скромны, но и цена соответствующая — невысокая. Но обо всем по порядку…

[ + – ] Распаковка смартфона C30s от Realme

Технические характеристики смартфон Realme C30s

Операционная система: Realme UI Go Edition (на базе Android 12)

Экран: 6,5 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.

Частота обновления экрана: 60 Гц

Чип: 8-ядерный Unisoc SC9863A

Тактовая частота: до 1,6 ГГц

Графический ускоритель: PowerVR GE8322

Сотовый модем: 4G/LTE

Объем оперативной памяти: 2, 4 Гб

Флеш-накопитель: 32 или 64 Гб

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Как видите, память у телефона "короткая", но для звонков и посиделок в соцсетях ее хватит. То же касается и обеих камер: фронтальная на 5 Мп и одинарная основная на 8 Мп суперснимков не сделают, но если вы не фотограф — и этого вполне может быть достаточно. Аппарат также располагает слотом для карты расширения памяти microSD, стандартным джеком для наушников, поддержкой Bluetooth.

Цены: $95, $115 (в зависимости от объема памяти)

Смартфон iQOO Z6 Lite от Vivo

В наш обзор попала еще одна модель "made in China". Речь идет о недорогом смартфоне 2022 — Vivo iQOO Z6 Lite. Неплохой бюджетник имеет двойную основную камеру (50 Мп и 22 Мп), но объем его памяти невелик. Зато цена вполне приемлемая.

[ + – ] Обзор модели iQOO Z6 Lite от Vivo

Технические характеристики смартфона iQOO Z6 Lite от Vivo

Операционная система: Android 12

Экран: 6,58 дюймов, разрешение 2412х1080 пикс.

Частота обновления экрана: 120 Гц

Чип: 8-ядерный Snapdragon 4 Gen

Тактовая частота: 2,2 ГГц

Графический ускоритель: Adreno

Сотовый модем: Snapdragon X51

Объем оперативной памяти: 4, 6 Гб

Флеш-накопитель: 64 или 128 Гб + microSD

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Что касается фронтальной камеры, то он 8-мегапиксельная. Есть поддержка беспроводных протоколов связи. Известно, что устройство выйдет в двух цветовых решениях — зелено-голубом и благородном темно-сером.

Цена: около $145

Недорогие смартфоны Xiaomi: Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G

Марка Xiaomi порадовала целой серией новых смартфонов осенью 2022 года. Однако мы остановимся лишь на двух относительно дешевых аппаратах, в которых, тем не менее, выдержан баланс "цена качество".

[ + – ] Сравнительные характеристики смартфонов Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G

Технические характеристики Redmi 11

Операционная система: Android 12 (+ надстройка MIUI 13)

Экран: 6,58 дюймов, разрешение 2408х1080 пикс.

Частота обновления экрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерный Helio G99 (Redmi 11 Prime), 8-ядерный Dimensity 700 (Redmi 11 Prime 5G)

Тактовая частота: до 2,2 ГГц

Графический ускоритель: PowerVR GE8322

Сотовый модем: 5G (Redmi 11 Prime 5G), 4G (Redmi 11 Prime)

Объем оперативной памяти: 4, 6 Гб

Флеш-накопитель: 64, 128 Гб

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Экраны телефонов защищены стеклом Corning Gorilla Glass 3. Обе модели оборудованы 8-мегапиксельными селфи-камерами, поэтому имеют небольшие "челки". Основная камера у обоих телефонов на 50 Мп + дополнительный сенсор на 2 Мп. Младшая Redmi 11 Prime дополнительно оснащена 2 Мп камерой для съемки в режиме макро. Далее набор опций стандартный — Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, 3,5-мм джек для проводных наушников.

Цены: $160, $175

Galaxy Wide 6 от Samsung по приятной цене

Любители марки Samsung из Южной Кореи смогут приобрести недорогую новинку осенью 2022 года — Galaxy Wide 6 с тройной камерой и поддержкой NFC.

[ + – ] Обзор новинки Galaxy Wide 6

Технические характеристики смартфона Galaxy Wide 6

Операционная система: Android 12 (+ One UI)

Экран: 6,5 дюймов, разрешение 720х1600 пикс.

Частота обновления экрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерный MediaTek Dimensity 700

Тактовая частота: 2,2 ГГц

Графический ускоритель: Arm Mali-G57 MC2

Сотовый модем: 5G

Объем оперативной памяти: 4 Гб

Флеш-накопитель: 128 Гб + microSD

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Разберемся с камерами. Производитель установил 8 Мп "фронталку", а основную оснастил тремя сенсорами: 50 Мп, 2 Мп, 2 Мп (для макросъемки). Далее "под капотом" вы обнаружите технологии Wi-Fi и Bluetooth, разъем для USB-C, 3,5 мм гнездо для наушников.

Цена: $260

И еще один китайский смартфон — OnePlus Nord 20 SE

Телефон OnePlus Nord 20 SE замыкает наш рейтинг недорогих смартфонов, вышедших осенью 2022 года. Стоит отметить, что данная модель — одна из самых дешевых в ассортименте данного бренда.

[ + – ] Видеотест смартфона OnePlus Nord 20 SE

Технические характеристики смартфона OnePlus Nord 20 SE

Операционная система: OxygenOS 12.1 (на базе Android 12)

Экран: 6,56 дюймов, разрешение 720х1612 пикс.

Частота обновления экрана: 90 Гц

Чип: 8-ядерный Helio G35

Тактовая частота: 2,3 ГГц

Графический ускоритель: IMG PowerVR GE8320

Сотовый модем: LTE

Объем оперативной памяти: 4 Гб

Флеш-накопитель: 64 Гб + microSD

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Как и у предыдущих участников рейтинга, у этого аппарата имеется фронтальная 8 Мп камера, а также двойная камера с тыльной стороны на 50 Мп и 2 Мп. Смартфон вполне стоит своих денег, так как может предложить стереофонические динамики, Bluetooth-соединение, USB Type-C, быструю зарядку SuperVOOC (33 Вт). Гнездо для наушников тоже есть.

Цена: $200

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